Голкипер Металлиста: Видно, что у команды накопилась усталость

Контрольный матч с польской "Вартой" (0:0) стал для вратаря Владислава Рыбака первым в составе "Металлиста". 20-летний новичок отыграл второй тайм и, совершив 2 сейва, сохранил ворота "сухими".

— Матч товарищеский, но для тебя он дебютный в составе "Металлиста". Мандражик присутствовал?

— Дебютировать всегда приятно и интересно. Мандража не было, имело место небольшое волнение. Но как только прозвучал свисток, все стало на свои места, и мысли были только об игре.

— Как смотрелась игра из вратарской и ее окрестностей?

— Видно, что у команды накопилась усталость. Но все старались, выжимали максимум, поэтому вышел боевой поединок.

— Что после матча тебе сказал тренер вратарей Андрей Дикань?

— По окончании игры Саныч пожал руку, поздравил с дебютом. Благодарен всему тренерскому штабу за этот шанс.

— Перед приходом в "Металлист" ты не был знаком ни с кем из ребят. С кем на первых порах общаешься больше всего?

— Да, это так, по сути, никого не знал в коллективе. Сейчас уже немного освоился. В первые дни больше общался с молодыми ребятами, в частности, с Артуром Мурзой, Алексом Чидомере.

— Ты присоединился к команде уже по ходу сбора, поэтому, наверно, даже устать еще не успел. Или пока тяжеловато после длительного отпуска, и выходные подоспели вовремя?

— Действительно, не могу сказать, что устал. Но была длинная пауза, и необходимо время, чтобы войти в режим тренировок, - сказал Рыбак.