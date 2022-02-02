Первая лига
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Недавно выступали в УПЛ. Клуб Первой лиги подписал Брикнера и Шарая
Очень даже неплохо
Фото: ФК Альянс
Сразу два трансфера совершил перволиговый "Альянс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новичками команды стали Иван Брикнер и Владислав Шарай. Первый был основным в составе "Львова", а второй полгода провел в составе "Ингульца". До этого вингер как раз таки и выступал в составе "Альянсе".
По итогам первого полугодия клуб из Липовой Долины идет на третьем месте, претендуя на выход в УПЛ.
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