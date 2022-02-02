Недавно выступали в УПЛ. Клуб Первой лиги подписал Брикнера и Шарая

Сразу два трансфера совершил перволиговый "Альянс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новичками команды стали Иван Брикнер и Владислав Шарай. Первый был основным в составе "Львова", а второй полгода провел в составе "Ингульца". До этого вингер как раз таки и выступал в составе "Альянсе".

По итогам первого полугодия клуб из Липовой Долины идет на третьем месте, претендуя на выход в УПЛ.