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Заявление DCH: Пешехода сбил один из сотрудников, Ярославский улетел в Лондон на встречу с семьей

Первая лига
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(2 голосов)

Все ясно как божий день

Заявление DCH: Пешехода сбил один из сотрудников, Ярославский улетел в Лондон на встречу с семьей

unn.com.ua

Новина українською

Финансово-промышленная группа DCH, владельцем которой является президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский, сделала официальное заявление относительно смертельного ДТП недалеко от Харькова.

Напомним, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Далее – официальное заявление:

В связи с заинтересованностью масс-медиа в освещении ДТП, которое произошло в ночь с 9 на 10 февраля 2022 г. на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", сообщаем следующее:

1. За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.

2. 10 февраля 2022 г. Александр Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей

Читайте такжеЯрославский - о ДТП: Я спал дома, спросите у кортежа

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
DCH

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Комментарии (45)
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Technical
10.02.2022 в 18:42
Те, що за кермом міг бути хто завгодно, але не Ярік - цілком допускаю. В його підпорядкуванні працюють сотні людей, з них - десятки водіїв.Але фраза "...здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав..." відверто приводить у ступор. Це як взагалі? Навіть якщо той пішохід лежав на дорозі з якихось причин, наїзд на нього не міг залишитися непоміченим для адекватного водія. Навіть якщо то був великогабаритний Лексус на пневмопідвісці.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 18:52
Це інша справа. Я не зняю жодного водія (а бачив та іздив дуже багато), який би не зупинився при наїзді на перешкоду. Нівіть, якщо це камінь, або кусок льоду, тварина чи птах. 99,9 % водіїв в усіх країнах світу зупиняються. Навіть просто для того, щоб оцінити стан авто і його можливість продовжувати їхати. Скоріше за все, водій вирішив це ДТП якось "перетерти" з хазяїном до прибуття поліції. Це не робить водію честь, тим більше, що жертву, ймовірно, можливо було врятувати. Але Ярославському, у такому випадку, можна дорікнути, хіба що, за неналежне виховання водіїв.
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0
0
Tasha19
10.02.2022 в 18:55
Те що не розпізнав перешкоди, це просто дуже тупа відмазка. Навіть будучи п'яним водій зрозумів би що сталося.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
10.02.2022 в 18:39
Просто авария и то что Ярик улетел в Лондон с семьёй повядатся,так совпало?
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0
0
Technical
10.02.2022 в 18:45
Навіть якщо не співпало, спростовувати факт співпадіння поки що немає чим...
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
10.02.2022 в 18:14
Ага, а Ярославский на всякий случай в Лондон улетел???
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+6
-3
avatar
vadooo (Слатино)
10.02.2022 в 18:21
А чего ему бояться ? Там уже десятка два водителей ( и не водителей) согласных подтвердить что именно они были за рулем этого авто.
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+3
-2
Dimoncho (Kharkiv)
10.02.2022 в 17:52
Ох, ну и народец у нас) Новость: один из автомобилей, входящих в кортеж Ярославского, сбил человека. Реакция общества на сайте: Ярославский сбил человека. Улавливаете разницу?? Какой вообще шанс, что Ярославский сам был за рулём, да и еще именно этого автомобиля??)
Ответить
+5
-12
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
10.02.2022 в 17:56
99%
Ответить
+6
-5
Ипать кротоф (Киев)
10.02.2022 в 17:56
Вспоминаю как на московии машина с Собчак попала в аварию и погиб водитель второй машины, так сразу же писали, что «Собчак убила человека»
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 17:59
"Но осадочек остался",- так и было задумано. Слово "кортеж" подразумевает именно несколько автомобилей, которые едут вместе. С хозяином внутри одного из них. А на деле что??? Даже кортежа не было. Просто один из автомобилей компании, который ехал сам по себе, возможно даже без приказа и ведома Ярославского. Компания не маленькая, не всем на свете командует Ярославский лично.
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+3
-4
Savage0059 (Kyiv)
10.02.2022 в 18:03
Ага. А подумать своим мозгом, что лично Ярик ехал за рулём первого авто в кортеже?! Это он кому дорогу расчищал? Своим охранникам?!
+3
-4
Wille_kiev (Украина)
10.02.2022 в 18:20
Если что, то Ярославский часто ездит сам за рулём, так что твой пук не уместен.
+3
-4
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 18:23
Wille_kiev (Украина) Если что, неуместен именно твой. Про "часто ездит сам за рулём".
+1
0
Хиденг (Днепр)
10.02.2022 в 18:25
Возможно даже не то что без приказа и ведома, возможно даже без водителя!
+1
-1
Technical
10.02.2022 в 18:33
місцевим "експертам" цього не поясниш... Мало хто тут, схоже, розуміє, що таке велика компанія, якою є її структура, скільки людей там працює і т.д...
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 18:34
Хиденгу. Юмор так себе. На одесский не тянет. Как и Днепр не тянет на Одессу.
+1
-1
octavi4 (Warszawa)
10.02.2022 в 17:49
"он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал." Да и ху.. с ним :)
Ответить
+6
-2
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 17:49
Вот и всё, что было... И всё. А как было подано здесь, в первом сообщении ? Что Ярославский лично с кортежем сбил человека. Может даже за рулем был . Разницу улавливаем??? Такой вот звон. Погибшего, безусловно, жаль.
Ответить
+3
-10
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
10.02.2022 в 18:49
Метал, чет тьі очень сильно мазу тянеш, родственник? И все же, сбить человека и уехать... как-то неполюдски.
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
10.02.2022 в 17:47
Ветка Шерлоков Холмсов)
Ответить
+3
-6
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 17:50
и ни одного трезвого Ватсона. Как же всем мешает Ярик. Другие - нет. И Металлист из первой лиги уже тоже кому-то что-то жмет.
Ответить
+2
-9
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.02.2022 в 18:44
Не, ветка общественных защитников олигарха.
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
10.02.2022 в 17:40
еще один , который так любит Украину, ну так любит, что отправил семью жить в Англию . классика )
Ответить
+9
-2
Technical
10.02.2022 в 18:37
якби у Вас були фінансові можливості Ярославського, Ви би не прилаштували свою сім'ю десь в більш благополучній країні?
Ответить
+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.02.2022 в 17:20
Слишком долго отвечали, осадочек остался.
Ответить
+8
-3
Acsakal (Kharkiv)
10.02.2022 в 17:18
Димінський... Ярославський... Трухін... Юрченко... Брагар... Може варто не стільки дороги будувати, скільки слідкувати за тим, щоби закон дійсно був один для всіх?
Ответить
+11
-2
Ипать кротоф (Киев)
10.02.2022 в 17:25
Це не при зелені
Ответить
+2
-8
avatar
Romerik (YNWA)
10.02.2022 в 17:42
А можна подумати при комусь іншому було по іншому. Завжди так було у буде, і зелень не виняток..
+5
-1
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 17:52
Единственный неподходящий президент. Все остальные были патриоты, красавцы и вообще хорошие люди.
+6
-3
Acsakal (Kharkiv)
10.02.2022 в 18:57
Romerik: Такого "беспрєдєлу" не було навіть за януковоча. Так, можновладці завжди викручувалися, але періодично, щоби натовп не надто скаженів, вони жбурляли на розшматування обуреним громадянам когось з другого-третього ешелону. А зелені просто кладуть товстий болт на всі 73% і прикидаються шлангами: "Нічого не знаємо, такого не було, це не ми, це нас обмовляє опозиція, це все вигадано від початку та до кінця". Максимальне "покарання" для своїх від зеленських - це "виключення з фракції", після якого формально виключеним продовжують надходити корпоративні меседжі в партійних чатах, і навіть бабло в конвертах роздають так само, як і до виключення. Єдине, що мене дивує, це те, що їх досі підтримує 17% виборців. Я не думав, що в нас стільки людей страждає курячою сліпотою.
0
0
Черноморчик (Одесса )
10.02.2022 в 17:15
Молодец мужик . Обеспечил семью лет на 10 вперёд .
Ответить
+4
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.02.2022 в 17:09
Хто б сумнівався.
Ответить
+8
-3
avatar
Extrim4ik (Extreme)
10.02.2022 в 17:05
Не зная ситуации - нет смысла обсуждать. А недоброжелателей у олигархов - очень много
Ответить
+5
-12
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.02.2022 в 17:07
Бедные несчастные олигархи
Ответить
+16
-3
avatar
Extrim4ik (Extreme)
10.02.2022 в 17:13
Да ну бедные - вообще не в тему, а несчастные - лишь в некотором смысле. На них могут повесить всё, что хочешь... Да и не только на них (олигархов), не разобравшись в ситуации до конца... А разбираться в ситуации - это не одно-двух суточное дело. А тем более, если нет явных свидетелей.
+1
-10
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.02.2022 в 17:13
Выфсёврёти
Ответить
+7
-3
football_soccer (Украина)
10.02.2022 в 17:44
100 % , вот сколько живу, столько и наблюдаю , как люди все не угомоняться и сами прыгают под машины миллионеров и их сыновей мажоров . Как вообще жить то им, как ездить на скорости 250 км в час , когда люди такое творят, так и норовят умереть под колесами именно мажоров? Предлагаю создать петицию, что бы 80% следующего бюджета страны отдать на нужды олигархов и их семей, которые настрадались за 30 лет от кровожадных простолюдинов
Ответить
+5
-2
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
10.02.2022 в 17:05
А могло быть иначе???Это же Украина ,олигархат посадить можно только на трон
Ответить
+11
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.02.2022 в 17:04
Ну, сатруднік сядєт на 5 лєт, чтоби бидло нє воняло, палучіт дєнєжєк, будєт на хіміїї, вийдєт нє в чьом нєнуждающімся по УДО...І всєм харашо. І бидло народу, і сатрудніку, і родствєннікам, і мучєніку, в чєсть каторога сінагогу маскавскаго патріархата пастроят, і Рафіку...
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+12
-5
Krivbass6 (Кривой Рог)
10.02.2022 в 17:03
Смешно до слёз
Ответить
+11
-2
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
10.02.2022 в 17:10
Больше жалко людей которые гибнут,а они и дальше катаются и считают себя выше.А потом попадают в рубрику ДТП или "премия Дарвина"-кто более изощренно погибнет за рулем
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+12
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.02.2022 в 16:57
Заставили взять вину, скорее всего. Иначе бы так долго не молчали. До самого вечера.
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+15
-5
Lotto (Харьков)
10.02.2022 в 16:59
Возможно искали добровольца
Ответить
+15
-3
stiv10 (Сумы)
10.02.2022 в 17:44
Не искали добровольца, а скорее проводили аукцион! Слишком много желающих водителей подзаработать)
+9
-1


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