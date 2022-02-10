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Заявление DCH: Пешехода сбил один из сотрудников, Ярославский улетел в Лондон на встречу с семьей
Все ясно как божий день
unn.com.ua
Финансово-промышленная группа DCH, владельцем которой является президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский, сделала официальное заявление относительно
Напомним, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
Далее – официальное заявление:
В связи с заинтересованностью масс-медиа в освещении ДТП, которое произошло в ночь с 9 на 10 февраля 2022 г. на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", сообщаем следующее:
1. За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.
2. 10 февраля 2022 г. Александр Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей
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