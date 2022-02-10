Ярославский - о ДТП: Я спал дома, спросите у кортежа

Президент "Металлиста" Александр Ярославский дал комментарии относительно смертельного ДТП недалеко от Харько ва.

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

"Я спал дома и утром только узнал об этом", — отреагировал Ярославский на вопрос о ДТП.

Тот факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа, Ярославский не подтвердил, но и не опровергнул.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа".

Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации.

"Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", — ответил бизнесмен.

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