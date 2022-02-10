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Ярославский - о ДТП: Я спал дома, спросите у кортежа

Первая лига
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(1 голосов)

А вот и первый комментарий от Ярославского

Ярославский - о ДТП: Я спал дома, спросите у кортежа

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский дал комментарии относительно смертельного ДТП недалеко от Харькова.

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

"Я спал дома и утром только узнал об этом", — отреагировал Ярославский на вопрос о ДТП.

Тот факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа, Ярославский не подтвердил, но и не опровергнул.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите у кортежа".

Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации.

"Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", — ответил бизнесмен.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (13)
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metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 17:41
На соседнем ресурсе написано, что один из служебных автомобилей Ярославского угодил в ДТП. И всё. А как было подано здесь, в первом сообщении ? Что Ярославский лично с кортежем сбил человека. Разницу улавливаем???
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+3
-3
Hanter44 (Baburka)
10.02.2022 в 18:03
Как было заказано-так и подавали .
Ответить
+1
-1
avatar
NORDOS
10.02.2022 в 18:07
шо метал виходить у ярославського рильце в пушку?
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 18:19
воно тобі треба?
0
0
аалекс ( Крым)
10.02.2022 в 17:23
Отмажут, наверняка.
Ответить
+4
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
10.02.2022 в 17:21
...Тихонечко в лес и спать...
Ответить
+3
-1
Тренерую (Столица)
10.02.2022 в 17:10
Кортеж сам разъезжает? )))
Ответить
+10
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.02.2022 в 17:08
С кортежом спал?
Ответить
+13
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.02.2022 в 16:51
Слабо, очень слабо.
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+11
0
Черноморчик (Одесса )
10.02.2022 в 16:49
По моему что то похожее уже было . С дыминским схожая ситуация произошла . Там тоже я не я и опа не моя .
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+9
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.02.2022 в 16:47
По сравнению с обхссником яриком и сепаром-уголовником ахметовым, даже Суркис приличный человек
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+5
-6
FC Energy (Новая Каховка)
10.02.2022 в 17:01
Это который в партии ОПЗЖ состоит? Ну прям пример для подражания
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+9
-1
metall5291 (Kharkiv)
10.02.2022 в 18:41
Приличный до неприличия.
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0
0


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