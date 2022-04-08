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Игрок Полесья: То, что Буткевич делает для страны, дорогого стоит
Денис Янаков выразил благодарность президенту житомирского клуба
pfl.ua
Нападающий "Полесья" Денис Янаков высказался о войне россии против Украины и президента житомирского клуба Геннадия Буткевича.
"Деньги, которые мы заработаем на наших благотворительных контрольных играх, мы отправляем на армию, помощь стране, терроборону и людям, которые в этом нуждаются. Также хотел бы выразить огромную благодарность президенту нашего клуба Геннадию Буткевичу за то, что в такое непростое время он сохранил команду. Хочу сказать ему большое спасибо не только потому что я являюсь его игроком, но и от лица всего украинского народа. То, что он делает для нашей страны, как он помогает нашей армии - дорогого стоит.
Когда победа будет нашей, и война закончится, футбол в Украине будет жить и продолжать радовать наших болельщиков, дарить эмоции нашей стране на наших, украинских стадионах. Я горжусь тем, что я украинец", - сказал Янаков.
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