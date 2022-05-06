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Сезон Первой и Второй лиг Украины официально признали недоигранным
ПФЛ приняла решение
Фото: Google
Совет Профессиональной футбольной лиги Украины определил судьбу сезона 2021/2022 в двух дивизионах отечественного футбола.
ПФЛ своим решением утвердила турнирные таблицы Первой и Второй лиг по состоянию на 24 февраля 2022 года. Команды, которые заняли последние места в группах "А" и "Б" Второй лиги, не вылетают и не прекращают членство в ПФЛ.
Что касается обмена между лигами и форматов соревнований ПФЛ в сезоне 2022/2023, то для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа, в которую вошли представители ПФЛ, УПЛ и УАФ. Предлагаемый ею проект в итоге должен быть утвержден Исполкомом УАФ.
Добавим, что первая четвёрка команд в Первой лиге выглядит следующим образом: "Металлист" (Харьков), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Альянс" (Липовая долина) и "Оболонь"(Киев).
Во Второй лиге группе А на первом месте идут "Карпаты" (Львов), а в группе Б - "Металлург" (Запорожье).
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