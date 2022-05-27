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СМИ: Ярославский охладел к футболу, за Металлист отвечает Красников

Первая лига
(1 голосов)

И как быть с футболом в Харькове?

СМИ: Ярославский охладел к футболу, за Металлист отвечает Красников

Скриншот: Бомбардир

UA-Футбол
Новина українською

Журналист Игорь Цыганык заявляет, что президент "Металлиста" Александр Ярославский понемногу отходит от футбола.

"Сейчас за судьбу "Металлиста" несет ответственность исключительно один человек - Евгений Красников. Насколько мне известно, Ярославский участие в жизни Металлисты не принимает. Охладел Ярославский к футболу", - заявил Цыганык.

Ярославский еще до начала военных действий на территории Украины уехал в Лондон. Его подозревают в участии в смертельном ДТП.

Читайте такжеПолиция вызывает Ярославского на допрос. УП сообщает, что он вылетел в Лондон
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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников Игорь Цыганык Металлист (Харьков)
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (8)
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Пришта Литин (Київ)
27.05.2022 в 22:55
Галимый мусор из обхсс ставший олигархом не нужен украинскому народу. Трус и подонок он блд.
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0
0
sauron (Киев)
27.05.2022 в 22:45
Дивуюсь людям, які вважали, що Яріка справді цікавить футбол. Для нього це - квиток в бізнес Харкова (десь отримати землю безкоштовно, десь - готель дешево і т.д.). Ви просто подивіться інтерв'ю з ним. Це бидлюк, який маскується.
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+1
0
sauron (Киев)
27.05.2022 в 22:45
А зараз в Харків прийшла війна, тож і Метал йому нах не потрібен.
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
27.05.2022 в 22:16
Если бы он был большой любитель футбола , то он ещё в 14 взял бы клуб , а не ждал 8 лет .
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
27.05.2022 в 22:03
Как бы это странно не звучало но по-моему сейчас поровознюк может свой Ингулец и к медалям притянуть. Он то уж точно к футболу не охладел. А уровень чемпионата упадет в разы.
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+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.05.2022 в 21:54
Фуфел, как только барышей не стало, сразу охолол. Казима так очко за этого чепуша рвал.
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.05.2022 в 21:27
Підсос з бюджета Харкова накрився , плюс ДТП , війна ... от і кохання минулого . Клав він на місто і болєл велике ( може й ні ) хазяйство . Та й не тільки він ... Вот і казочкє конєц , всє кто вєріл - маладєц .
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+2
0
Камонплей
27.05.2022 в 21:22
швиденько він. а шо таке?)
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0
-1

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