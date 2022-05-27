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СМИ: Ярославский охладел к футболу, за Металлист отвечает Красников
И как быть с футболом в Харькове?
Скриншот: Бомбардир
Журналист Игорь Цыганык заявляет, что президент "Металлиста" Александр Ярославский понемногу отходит от футбола.
"Сейчас за судьбу "Металлиста" несет ответственность исключительно один человек - Евгений Красников. Насколько мне известно, Ярославский участие в жизни Металлисты не принимает. Охладел Ярославский к футболу", - заявил Цыганык.
Ярославский еще до начала военных действий на территории Украины уехал в Лондон. Его подозревают в участии в смертельном ДТП.
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