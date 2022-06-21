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Вернидуб: Большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб
Cпециалист возвращается в украинский футбол
Новый главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал свое назначение в криворожский клуб.
"Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями. А также это предоставит новые возможности в информировании и помощи Вооруженным Силам Украины", – подчеркнул Вернидуб.
Отметим, что Вернидуб будет совмещать работу в "Кривбассе" со службой в украинской армии. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Юрий Николаевич переведен в город Кривой Рог для дальнейшего прохождения службы.
Кроме основных обязанностей, он будет помогать клубу в его активной волонтерской деятельности.
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