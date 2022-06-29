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Тренер Горняка-Спорт: После войны, я надеюсь, у нас будет скачок
Специалист с оптимизмом смотрит в будущее
Фото: Footboom
Главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко высказался о формате соревнований во время войны, а также спрогнозировал перспективы команды.
"Сирены звучат везде. Мы не знаем, куда прилетит ракета. Эти бесшабашные орки стреляют... Им до одного места, куда стрелять: по стадионам, по домам - они не разбираются.
Общался с молодыми ребятами, с их родителями, чтобы они приехали сюда, но родители боятся и не отпускают пацанов.
Все будет хорошо. Разобьем орков. Я надеюсь, что у нас будет скачок. Хочется верить, что появится много перспективных ребят, как Забарный, например. Все будет хорошо. Самое главное - выиграть в войне", - подытожил Жабченко.
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