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Тренер Горняка-Спорт: После войны, я надеюсь, у нас будет скачок

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Специалист с оптимизмом смотрит в будущее

Тренер Горняка-Спорт: После войны, я надеюсь, у нас будет скачок

Фото: Footboom

Новина українською

Главный тренер "Горняка-Спорт" Игорь Жабченко высказался о формате соревнований во время войны, а также спрогнозировал перспективы команды.

"Сирены звучат везде. Мы не знаем, куда прилетит ракета. Эти бесшабашные орки стреляют... Им до одного места, куда стрелять: по стадионам, по домам - они не разбираются.

Общался с молодыми ребятами, с их родителями, чтобы они приехали сюда, но родители боятся и не отпускают пацанов.

Все будет хорошо. Разобьем орков. Я надеюсь, что у нас будет скачок. Хочется верить, что появится много перспективных ребят, как Забарный, например. Все будет хорошо. Самое главное - выиграть в войне", - подытожил Жабченко.

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В статье: Игорь Жабченко Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
ТК Футбол

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