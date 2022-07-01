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ВПК-Агро рискует не стартовать в новом сезоне

Первая лига
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И это уже не первый клуб

ВПК-Агро рискует не стартовать в новом сезоне

fc-vpkagro.com.ua

Новина українською

"ВПК-Агро" может не стартовать в новом сезоне чемпионата Украины. Об этом сообщает SportArena.

Это не первый клуб, который рискует не выйти на старт соревнований ПФЛ. Ранее СМИ сообщали, сезон 2022/23 могут пропустить "Волынь", "Карпаты" Галич и "Любомир". "Буковина", "Чайка", ФК "Сумы" и ФК "Никополь" пока размышляют над своим участием в соревнованиях.

Не выступит в следующем сезоне "Левый Берег", который приостановил деятельность профессиональной команды. Не планирует участвовать в новом сезоне и "Агробизнес".

Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или в начале сентября.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
Sport Arena

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