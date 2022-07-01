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ВПК-Агро рискует не стартовать в новом сезоне
И это уже не первый клуб
fc-vpkagro.com.ua
"ВПК-Агро" может не стартовать в новом сезоне чемпионата Украины. Об этом сообщает SportArena.
Это не первый клуб, который рискует не выйти на старт соревнований ПФЛ. Ранее СМИ сообщали, сезон 2022/23 могут пропустить "Волынь", "Карпаты" Галич и "Любомир". "Буковина", "Чайка", ФК "Сумы" и ФК "Никополь" пока размышляют над своим участием в соревнованиях.
Не выступит в следующем сезоне "Левый Берег", который приостановил деятельность профессиональной команды. Не планирует участвовать в новом сезоне и "Агробизнес".
Президент ПФЛ Александр Каденко заявлял, что в чемпионатах Первой и Второй лиг должны стартовать по 16 клубов. Сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или в начале сентября.
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