Наставник Чернигова: Хотим сыграть в кубке ПФЛ, если подойдет формат

Главный тренер "Чернигова" Валерий Черный рассказал о планах команды на зимний период.

"Собираемся в начале февраля. Начинаем в Чернигове, затем один сбор хотим провести в Киевской области. Хотим поучаствовать в кубке ПФЛ, если подойдет формат.

Потерь среди футболистов нет. Хотя на трех-четырех претендуют клубы с более высоким статусом. Новичков ищем, но тяжело, ограничены только Черниговской областью", - отметил Черный в комментарии Sport Arena.