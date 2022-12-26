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Наставник Чернигова: Хотим сыграть в кубке ПФЛ, если подойдет формат

Первая лига
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Клуб Первой лиги соберется в начале февраля

Наставник Чернигова: Хотим сыграть в кубке ПФЛ, если подойдет формат

Фото: facebook.com/fc.chernigiv

Новина українською

Главный тренер "Чернигова" Валерий Черный рассказал о планах команды на зимний период.

"Собираемся в начале февраля. Начинаем в Чернигове, затем один сбор хотим провести в Киевской области. Хотим поучаствовать в кубке ПФЛ, если подойдет формат.

Потерь среди футболистов нет. Хотя на трех-четырех претендуют клубы с более высоким статусом. Новичков ищем, но тяжело, ограничены только Черниговской областью", - отметил Черный в комментарии Sport Arena.

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Ранее сообщалось, что в открытом зимнем кубке ПФЛ подтвердили участие 12 команд. Старт турнира запланирован на начало февраля.

"Чернигов" занял пятое место в группе Б Первой лиги. Команда Черного продолжит борьбу в группе выбывания за право сохранить место в дивизионе.

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В статье: ФК Чернигов
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Источник:
Sport Arena

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