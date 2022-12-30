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Карпаты подписали голкипера Львова, который мог оказаться в США

Первая лига
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Игрок вернулся в команду, в которой играл ранее

Карпаты подписали голкипера Львова, который мог оказаться в США

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Вратарь "Львова" Александр Ильющенков стал игроком "Карпат". Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

32-летний украинец заключил соглашение с новой командой на 2,5 года. Контракт между "Карпатами" и футболистом вступает в силу с января.

Интересно, что Ильющенков выступал в составе зелено-белых львов с 2011-го по 2015-й годы, сыграв за первую команду клуба 23 матча (37 пропущенных мячей).

В нынешнем сезоне Александр за "Львов", за который играл с января 2021 года, провел 10 матчей, пропустив 13 голов. Всего у голкипера 33 матча (38 пропущенных мячей за "Львов"). Более того, Александр играл и за третий львовский клуб – "Рух" (46 матчей, 47 пропущенных голов).

Ранее была информация, что Ильющенков мог оказаться в одном из клубов США - игроку готовы были предложить контракт.

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В статье: ФК Львов Александр Ильющенков Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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