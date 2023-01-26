Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты объявили об аренде полузащитника Металлиста
Соглашение предусматривает опцию выкупа
Фото: fckarpaty.org
"Карпаты" и "Металлист" договорились о полугодовой аренде полузащитника Даниила Кныша. Соглашение включает в себя возможность выкупа 26-летнего футболиста, сообщает официальный сайт львовян.
В составе "зелено-белых" Кныш будет выступать под 14-м номером.
Кныш является воспитанником "Динамо". В марте 2017-го он подписал контракт с каменской "Сталью", в составе которой дебютировал в Премьер-лиге. Следующие два сезона Даниил провел в "Калуше". В 2020-м стал игроком "Миная", с которым вышел из Первой лиги в УПЛ.
Текущий розыгрыш Кныш начал в "Металлисте" и отыграл за харьковчан 11 матчей в Премьер-лиге.
Популярное сейчас
- Отбой тревоги. Известны последствия атаки россиян и кол-во сбитых ракет над Киевом и другими областями Украины
- Хроника массированной атаки россиян. В ОП сообщили о фиксации первых сбитых вражеских ракет
- Россияне нанесли массированный удар шахедами, над Киевом сбито 15 дронов
- Спортивный директор тернопольской Нивы продолжит тренировать команду
- Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО