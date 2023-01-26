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Карпаты объявили об аренде полузащитника Металлиста

Первая лига
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Соглашение предусматривает опцию выкупа

Карпаты объявили об аренде полузащитника Металлиста

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

"Карпаты" и "Металлист" договорились о полугодовой аренде полузащитника Даниила Кныша. Соглашение включает в себя возможность выкупа 26-летнего футболиста, сообщает официальный сайт львовян.

В составе "зелено-белых" Кныш будет выступать под 14-м номером.

Кныш является воспитанником "Динамо". В марте 2017-го он подписал контракт с каменской "Сталью", в составе которой дебютировал в Премьер-лиге. Следующие два сезона Даниил провел в "Калуше". В 2020-м стал игроком "Миная", с которым вышел из Первой лиги в УПЛ.

Текущий розыгрыш Кныш начал в "Металлисте" и отыграл за харьковчан 11 матчей в Премьер-лиге.

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В статье: Даниил Кныш Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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