Карпаты объявили об аренде полузащитника Металлиста

"Карпаты" и "Металлист" договорились о полугодовой аренде полузащитника Даниила Кныша. Соглашение включает в себя возможность выкупа 26-летнего футболиста, сообщает официальный сайт львовян.

В составе "зелено-белых" Кныш будет выступать под 14-м номером.

Кныш является воспитанником "Динамо". В марте 2017-го он подписал контракт с каменской "Сталью", в составе которой дебютировал в Премьер-лиге. Следующие два сезона Даниил провел в "Калуше". В 2020-м стал игроком "Миная", с которым вышел из Первой лиги в УПЛ.

Текущий розыгрыш Кныш начал в "Металлисте" и отыграл за харьковчан 11 матчей в Премьер-лиге.