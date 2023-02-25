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Шуховцев стал новым тренером вратарей ФКС Мариуполь

Первая лига
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Роман Нестеренко покинул стан "азовцев"

Шуховцев стал новым тренером вратарей ФКС Мариуполь

Новина українською

Главный тренер ФКС "Мариуполь" Олег Красноперов сообщил о кадровых изменениях в клубе. Новым тренером вратарей азовцев стал известный украинский голкипер Игорь Шуховцев.

"У нас пока произошла только одна замена, да и то, в тренерском штабе.

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По семейным обстоятельствам коллектив покинул наставник вратарей Романа Нестеренко. Вместо него будет работать известный в прошлом голкипер Игорь Шуховцев", - сообщил коуч "моряков".

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В статье: Игорь Шуховцев ФСК Мариуполь
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Источник:
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