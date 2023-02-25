Шуховцев стал новым тренером вратарей ФКС Мариуполь

Главный тренер ФКС "Мариуполь" Олег Красноперов сообщил о кадровых изменениях в клубе. Новым тренером вратарей азовцев стал известный украинский голкипер Игорь Шуховцев.

"У нас пока произошла только одна замена, да и то, в тренерском штабе.