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Шуховцев стал новым тренером вратарей ФКС Мариуполь
Роман Нестеренко покинул стан "азовцев"
Главный тренер ФКС "Мариуполь" Олег Красноперов сообщил о кадровых изменениях в клубе. Новым тренером вратарей азовцев стал известный украинский голкипер Игорь Шуховцев.
"У нас пока произошла только одна замена, да и то, в тренерском штабе.
По семейным обстоятельствам коллектив покинул наставник вратарей Романа Нестеренко. Вместо него будет работать известный в прошлом голкипер Игорь Шуховцев", - сообщил коуч "моряков".
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Источник:Instagram fsc__mariupol
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