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Экс-игрок Полесья, который получил полгода дисквалификации за толчок девушки-арбитра, может продолжит карьеру в УПЛ

Первая лига
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Вадим Червак якобы получил конкретное предложения

Экс-игрок Полесья, который получил полгода дисквалификации за толчок девушки-арбитра, может продолжит карьеру в УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

23-летний экс-защитник "Полесья" Вадим Червак, который недавно "отличился" толчком девушки-арбитра в одном из матчей Первой лиги, может продолжить свою карьеру в УПЛ.

Об интересе от команд из элитного дивизиона к Вадиму сообщил журналист Владимир Зверов.

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Как сообщает источник, им заинтересовались сразу два клуба УПЛ.

"Разницы в классе между "Полесьями" и командами нижней части УПЛ нет. И футболист, которого "Полесье" выгнало из команды за его поступок, стал объектом интереса к УПЛ. И даже получил одно конкретное предложение", - пишет Зверов.

Напомним, что за свой толчок Червак был дисквалифицирован на 6 месяцев, после чего житомирский клуб расторг контракт с игроком.

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В статье: Полесье (Житомир) Вадим Червак
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