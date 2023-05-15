Экс-игрок Полесья, который получил полгода дисквалификации за толчок девушки-арбитра, может продолжит карьеру в УПЛ

23-летний экс-защитник "Полесья" Вадим Червак, который недавно "отличился" толчком девушки-арбитра в одном из матчей Первой лиги, может продолжить свою карьеру в УПЛ.

Об интересе от команд из элитного дивизиона к Вадиму сообщил журналист Владимир Зверов.

Как сообщает источник, им заинтересовались сразу два клуба УПЛ.

"Разницы в классе между "Полесьями" и командами нижней части УПЛ нет. И футболист, которого "Полесье" выгнало из команды за его поступок, стал объектом интереса к УПЛ. И даже получил одно конкретное предложение", - пишет Зверов.

Напомним, что за свой толчок Червак был дисквалифицирован на 6 месяцев, после чего житомирский клуб расторг контракт с игроком.