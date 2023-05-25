Тлумак близок к отставке. Среди кандидатов на пост тренера Карпат – Маркевич

Накануне в информационном пространстве появилась информация, что главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак подал в отставку. Специалист вроде бы покинул команду из-за невыполненной задачи - выход в УПЛ.

По данным Sport Arena, наставник действительно близок к отставке. Источник утверждает, что в "Карпатах" пока рассматривают троих специалистов на должность главного тренера.

Рчь идет об экс-наставнике "Мариуполя" Остапе Маркевиче (об интересе к которому со стороны украинских клубов, в том числе "Карпат", ранее сообщалось), бывшем коуче "Львова" Олеге Дулубе, и Юрие Морозе, последним клубом которого был одесский "Черноморец".

За тур до финиша Первой лиги "Карпаты" идут на пятой позиции в турнирной таблице чемпионской группы. В активе команды 17 очков.