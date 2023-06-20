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Три из МХ и один из МХ 1925. Стало известно, кого подписали Карпаты

Первая лига
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Львовяне усилились рядом игроков из харьковских команд

Три из МХ и один из МХ 1925. Стало известно, кого подписали Карпаты

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Карпаты" подписали сразу трех игроков "Металлиста" и одного исполнителя из "Металлиста 1925", сообщает Спортивка.

По информации источника, речь идет о защитнике Богдане Порохе, полузащитниках Егоре Картушове и Егоре Демченко (трое - "Металлист"), а также Андрее Ременюке ("Металлист 1925"). Все эти футболисты уже заключили контракты со львовским клубом.

Также отмечается, что львовяне хотят переманить вингера "Металлиста 1925" Ростислава Русина. Пока что сторонам договориться о трансфере футболиста не удалось.

Напомним, ранее львовский клуб возглавил Мирон Маркевич.

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В статье: Егор Картушов Егор Демченко Металлист 1925 (Харьков) Андрей Ременюк Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
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Источник:
Спортивка

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