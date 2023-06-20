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Три из МХ и один из МХ 1925. Стало известно, кого подписали Карпаты
Львовяне усилились рядом игроков из харьковских команд
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Карпаты" подписали сразу трех игроков "Металлиста" и одного исполнителя из "Металлиста 1925", сообщает Спортивка.
По информации источника, речь идет о защитнике Богдане Порохе, полузащитниках Егоре Картушове и Егоре Демченко (трое - "Металлист"), а также Андрее Ременюке ("Металлист 1925"). Все эти футболисты уже заключили контракты со львовским клубом.
Также отмечается, что львовяне хотят переманить вингера "Металлиста 1925" Ростислава Русина. Пока что сторонам договориться о трансфере футболиста не удалось.
Напомним, ранее львовский клуб возглавил Мирон Маркевич.
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