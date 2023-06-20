Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воспитанник Динамо покинул Металлист
Он отыграл всего полгода
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Полузащитник Владислав Наумец покинул "Металлист". Об этом 24-летний игрок сообщил в своем Instagram.
"Хочу поблагодарить великий клуб "Металлист". Спасибо Харькову. Спасибо болельщикам. Спасибо руководству и своим партнерам за эти пол года!
Желаю удачи и всех благ клубу Я не прощаюсь, я говорю до свидания", — написал он.
Наумец стал игроком "Металлиста" в феврале 2023 года. На его счету 1 гол и 1 ассист в 15 матчах за харьковчан.
Напомним, Владислав – воспитанник "Зари" и "Динамо". В киевском клубе и начал свою профессиональную карьеру. Также поиграл в греческой "Яннине" и закарпатском "Минае". Первую половину прошлого сезона он провел в "Черноморце".
По итогам кампании-2022/23 "Металлист" вылетел из УПЛ, после чего команду покинул тренер Перица Огненович.
Популярное сейчас
- Кошмар Путина и оккупантов стал реальным. ВИДЕО, как американцы взяли в плен российских солдат
- Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21
- Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций
- Ингулец официально получил нового тренера
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО