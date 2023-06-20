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Воспитанник Динамо покинул Металлист

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Он отыграл всего полгода

Воспитанник Динамо покинул Металлист

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Полузащитник Владислав Наумец покинул "Металлист". Об этом 24-летний игрок сообщил в своем Instagram.

"Хочу поблагодарить великий клуб "Металлист". Спасибо Харькову. Спасибо болельщикам. Спасибо руководству и своим партнерам за эти пол года!

Желаю удачи и всех благ клубу Я не прощаюсь, я говорю до свидания", — написал он.

Наумец стал игроком "Металлиста" в феврале 2023 года. На его счету 1 гол и 1 ассист в 15 матчах за харьковчан.

Напомним, Владислав – воспитанник "Зари" и "Динамо". В киевском клубе и начал свою профессиональную карьеру. Также поиграл в греческой "Яннине" и закарпатском "Минае". Первую половину прошлого сезона он провел в "Черноморце".

По итогам кампании-2022/23 "Металлист" вылетел из УПЛ, после чего команду покинул тренер Перица Огненович.

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В статье: Владислав Наумец Металлист (Харьков)
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