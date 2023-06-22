Гендир Полесья: Опыт Шабанова поможет команде в УПЛ

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал подписание центрбека Артема Шабанова .

"Футбольный клуб "Полесье" непрерывно продолжает селекционную работу и мы рады приветствовать в команде Артема Шабанова. Убеждены, что опыт Артема, который он получил, выступая за ФК "Динамо", "Легию" и "Фехевар", поможет "Полесью" в следующем сезоне в высшем дивизионе украинского футбола. Артем присоединяется к команде на два года", – сказал Загурский.