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Гендир Полесья: Опыт Шабанова поможет команде в УПЛ

Первая лига
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Житомирский клуб усиливается перед УПЛ

Гендир Полесья: Опыт Шабанова поможет команде в УПЛ

polissyafc.com

Новина українською

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал подписание центрбека Артема Шабанова.

"Футбольный клуб "Полесье" непрерывно продолжает селекционную работу и мы рады приветствовать в команде Артема Шабанова. Убеждены, что опыт Артема, который он получил, выступая за ФК "Динамо", "Легию" и "Фехевар", поможет "Полесью" в следующем сезоне в высшем дивизионе украинского футбола. Артем присоединяется к команде на два года", – сказал Загурский.

Напомним, что 31-летний футболист подписал двухлетний контракт с житомирским клубом.

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В статье: Артем Шабанов Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся

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