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Гендир Полесья: Опыт Шабанова поможет команде в УПЛ
Житомирский клуб усиливается перед УПЛ
polissyafc.com
Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский прокомментировал
"Футбольный клуб "Полесье" непрерывно продолжает селекционную работу и мы рады приветствовать в команде Артема Шабанова. Убеждены, что опыт Артема, который он получил, выступая за ФК "Динамо", "Легию" и "Фехевар", поможет "Полесью" в следующем сезоне в высшем дивизионе украинского футбола. Артем присоединяется к команде на два года", – сказал Загурский.
Напомним, что 31-летний футболист подписал двухлетний контракт с житомирским клубом.
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