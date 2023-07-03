Поворознюк: Лавриненко был уволен не из-за результатов

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк пока не может озвучить истинную причину расставания с Сергеем Лавриненко.

"Пока я не могу сказать действительную причину, по которой мы с ним расстались. Я считаю, что если он захочет, то сам все скажет. Но он был уволен не из-за результатов. Это совсем нефутбольная тема", - сказав Поворознюк в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Лавриненко возглавлял "Ингулец" на протяжении шести лет - с 2016 по 2022 год. Он вышел вместе с клубом в УПЛ, а также играл в финале Кубка Украины.

В июне специалист нашел себе новый клуб - он заменил Юрия Вирта на посту главного тренера "Вереса".