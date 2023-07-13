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Братья Когуты и еще 7 игроков. Левый берег подписал большую группу новичков

Первая лига
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Еще группа футболистов находится на просмотре

Братья Когуты и еще 7 игроков. Левый берег подписал большую группу новичков

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый берег" заключил контракты с рядом футболистов, сообщает Sport.ua. По информации источника, новичками команды стали:

  • вратарь Виталий Чеботарев (последний клуб – "Буковина"),
  • защитник Андрей Спиваков (вернулся из литовской "Йонавы"),
  • полузащитник Владислав Войцеховский (ЛНЗ),
  • полузащитник Руслан Дедух ("Нива" Тернополь),
  • братья Иван и Николай Когуты (оба – "Карпаты"),
  • полузащитник Андрей Якимив ("Львов"),
  • нападающий Алексей Литовченко ("Чайка") и
  • форвард Даниил Сухоручко ("Нива" Тернополь).

Отмечается, что еще группа игроков находится на просмотре.

Накануне голы Сухоручко и Литовченко помогли желто-зеленым обыграть в контрольном матче "Оболонь" (2:0).

Напомним, "Левый берег" должен был стартовать в Первой лиге еще год назад, однако предыдущий сезон клуб пропустил из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет домашним матчем с "Горняком-Спорт".

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В статье: Владислав Войцеховский Виталий Чеботарев Николай Когут Иван Когут Даниил Сухоручко Левый берег (Киев)
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Источник:
Sport.ua

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