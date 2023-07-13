Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Братья Когуты и еще 7 игроков. Левый берег подписал большую группу новичков
Еще группа футболистов находится на просмотре
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый берег" заключил контракты с рядом футболистов, сообщает Sport.ua. По информации источника, новичками команды стали:
- вратарь Виталий Чеботарев (последний клуб – "Буковина"),
- защитник Андрей Спиваков (вернулся из литовской "Йонавы"),
- полузащитник Владислав Войцеховский (ЛНЗ),
- полузащитник Руслан Дедух ("Нива" Тернополь),
- братья Иван и Николай Когуты (оба – "Карпаты"),
- полузащитник Андрей Якимив ("Львов"),
- нападающий Алексей Литовченко ("Чайка") и
- форвард Даниил Сухоручко ("Нива" Тернополь).
Отмечается, что еще группа игроков находится на просмотре.
Накануне голы Сухоручко и Литовченко помогли желто-зеленым обыграть в контрольном матче "Оболонь" (2:0).
Напомним, "Левый берег" должен был стартовать в Первой лиге еще год назад, однако предыдущий сезон клуб пропустил из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет домашним матчем с "Горняком-Спорт".
Популярное сейчас
- Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Анонс и прогноз на матч Уимблдона 13.07.2023
- Командующий армии РФ заявил, что его "подло" уволили после доклада о проблемах оккупантов
- Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно
- Журналист назвал главного спонсора Металлиста в Первой лиге
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО