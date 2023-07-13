Братья Когуты и еще 7 игроков. Левый берег подписал большую группу новичков

"Левый берег" заключил контракты с рядом футболистов, сообщает Sport.ua. По информации источника, новичками команды стали:

вратарь Виталий Чеботарев (последний клуб – "Буковина"),

защитник Андрей Спиваков (вернулся из литовской "Йонавы"),

полузащитник Владислав Войцеховский (ЛНЗ),

полузащитник Руслан Дедух ("Нива" Тернополь),

братья Иван и Николай Когуты (оба – "Карпаты"),

полузащитник Андрей Якимив ("Львов"),

нападающий Алексей Литовченко ("Чайка") и

форвард Даниил Сухоручко ("Нива" Тернополь).

Отмечается, что еще группа игроков находится на просмотре.

Накануне голы Сухоручко и Литовченко помогли желто-зеленым обыграть в контрольном матче "Оболонь" (2:0).

Напомним, "Левый берег" должен был стартовать в Первой лиге еще год назад, однако предыдущий сезон клуб пропустил из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет домашним матчем с "Горняком-Спорт".