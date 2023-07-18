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Хосе Соса: Маркевичу в том Металлисте удалось объединить легионеров и украинцев
Аргентинец вспомнил свои годы в харьковской команде
Экс-капитан "Металлиста" Хосе Соса вспомнил свой период пребывания в харьковском клубе и подчеркнул, что большое влияние в команде оказал тогдашний наставник харьковчан Мирон Маркевич.
“Всегда с теплом о нем [Мироне Маркевиче] вспоминаю. Он был большой фигурой для того "Металлиста". Ему удалось объединить легионеров и украинцев. Это были игроки из Южной Америки и Европы. Для меня была большая честь играть под его руководством, поэтому хотелось бы с ним встретиться снова и вспомнить классные моменты, когда мы играли в УПЛ и Европе.
Я пробыл в команде недолго и мне дали капитанскую повязку, это было немного непривычно. Однако роль капитана научила меня быть еще более ответственным. Хотя у этого "Металлиста" и так было много лидеров – Эдмар, Клейтон. Для меня была честь быть капитаном "Металлиста" в то время.
Тогда украинский чемпионат переживал подъем, там играло много аргентинских и бразильских футболистов, уровень конкуренции был высоким. Это те решения и моменты, которые игрок должен анализировать. Тогда подумал, что это был самый лучший вариант, учитывая мой возраст. И не ошибся, провел два замечательных сезона, смог воспользоваться шансом, перешел в мадридский ”Атлетико” благодаря сильным выступлениям за "Металлист", фактически уехал на чемпионат мира”, - сказал Соса.
Напомним, что Соса хорошо известен по выступлениям за "Металлист" с 2011 по 2014 годы. С харьковчанами аргентинец занял второе место в чемпионате Украины по итогам сезона 2012/13. В сумме на счету Хосе – 86 поединков и 19 голов за харьковский клуб во всех турнирах.
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