Хосе Соса: Маркевичу в том Металлисте удалось объединить легионеров и украинцев

Экс-капитан "Металлиста" Хосе Соса вспомнил свой период пребывания в харьковском клубе и подчеркнул, что большое влияние в команде оказал тогдашний наставник харьковчан Мирон Маркевич.

“Всегда с теплом о нем [Мироне Маркевиче] вспоминаю. Он был большой фигурой для того "Металлиста". Ему удалось объединить легионеров и украинцев. Это были игроки из Южной Америки и Европы. Для меня была большая честь играть под его руководством, поэтому хотелось бы с ним встретиться снова и вспомнить классные моменты, когда мы играли в УПЛ и Европе.

Я пробыл в команде недолго и мне дали капитанскую повязку, это было немного непривычно. Однако роль капитана научила меня быть еще более ответственным. Хотя у этого "Металлиста" и так было много лидеров – Эдмар, Клейтон. Для меня была честь быть капитаном "Металлиста" в то время.

Тогда украинский чемпионат переживал подъем, там играло много аргентинских и бразильских футболистов, уровень конкуренции был высоким. Это те решения и моменты, которые игрок должен анализировать. Тогда подумал, что это был самый лучший вариант, учитывая мой возраст. И не ошибся, провел два замечательных сезона, смог воспользоваться шансом, перешел в мадридский ”Атлетико” благодаря сильным выступлениям за "Металлист", фактически уехал на чемпионат мира”, - сказал Соса.