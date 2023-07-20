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Поворознюк о сериале СМТ Ингулец: Если бы мне заплатили 33 миллиона, то я бы эти деньги на второй день раздал военным

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А также обвинил в черном пиаре "Европейскую солидарность"

Поворознюк о сериале СМТ Ингулец: Если бы мне заплатили 33 миллиона, то я бы эти деньги на второй день раздал военным

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк отреагировал на новость о съемках сериала СМТ "Ингулец", в котором он выступает в качестве прототипа одного из главных героев.

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"Хочу прокомментировать информацию, которая заполонила все просторы интернета. Люди платят миллионы за рекламу, за пиар, а тут меня кто-то хочет распиарить на ровном месте. Всю ночь я думал, откуда это я.

Потом, вероятно, я понял, откуда это пошло. Пошло это от Арьева (Владимир Арьев, депутат от "Европейской солидарности"). Это сторонник Порошенко. Думал, какую конечную цель они преследуют, что они хотят этим добиться.

Снова я получаю бесплатную рекламу, снова интернет трещит о Поворознюке, а я не могу понять, что происходит.

Если бы мне заплатили 33 миллиона, чтобы я снимал какой-нибудь фильм, то я бы эти деньги на второй день раздал всем военным, и уверен, что война закончилась бы раньше.

Я бы это сделал, даже если бы меня за это посадили в тюрьму. Но я об этом не только не знаю, а даже не знаю, откуда ветер дует", - сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк война с россией
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