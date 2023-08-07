  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Стала известна судьба яхты Ярославского, которую он обещал продать для помощи Харькову
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна судьба яхты Ярославского, которую он обещал продать для помощи Харькову

Первая лига
(1 голосов)

Судно путешествует по Средиземному морю

Стала известна судьба яхты Ярославского, которую он обещал продать для помощи Харькову

Новина українською

Яхта президента "Металлиста" Александра Ярославского, которую он хотел продать в начале полномасштабной войны России против Украины, до сих пор ходит у берегов Италии.

Об этом сообщает журналист Михаил Ткач.

"Яхта Kaiser, которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты, побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лето - нет", - написал Ткач в своем Telegram-канале.

Напомним, в марте 2022 года Ярославский заявил, что продаст свою яхту Kaiser, а вырученные средства направит на программу восстановления Харькова. В мае того же года яхта была выставлена на продажу на портал Worth Avenue Yachts. За нее планировали получить 49,5 млн. евро.

Однако она так и не была продана. В июле 2022 года судно дрейфовало у берегов острова Милос в Греции, на нем с помощью дрона зафиксировали женщину, похожую на бывшую жену Ярославского Марину Светницкую.

В феврале 2023 года объявление о продаже яхты было удалено.

По теме
yellow-arrow
Горняк-спорт - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Чернигов - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Испытания для Чернигова и Полтавы. Что смотреть в понедельник в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SeventyFour (Phoenix)
07.08.2023 в 14:14
Не пускайте эту гн@ду в Харьков
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде