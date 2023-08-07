Стала известна судьба яхты Ярославского, которую он обещал продать для помощи Харькову

Яхта президента "Металлиста" Александра Ярославского, которую он хотел продать в начале полномасштабной войны России против Украины, до сих пор ходит у берегов Италии.

Об этом сообщает журналист Михаил Ткач.

"Яхта Kaiser, которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты, побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лето - нет", - написал Ткач в своем Telegram-канале.

Напомним, в марте 2022 года Ярославский заявил, что продаст свою яхту Kaiser, а вырученные средства направит на программу восстановления Харькова. В мае того же года яхта была выставлена на продажу на портал Worth Avenue Yachts. За нее планировали получить 49,5 млн. евро.

Однако она так и не была продана. В июле 2022 года судно дрейфовало у берегов острова Милос в Греции, на нем с помощью дрона зафиксировали женщину, похожую на бывшую жену Ярославского Марину Светницкую.

В феврале 2023 года объявление о продаже яхты было удалено.