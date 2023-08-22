Андрей Кожухарь: Против Карпат соперники настраиваются на двести процентов

Среди тех, кто вернулся этим летом в Украину после выступлений за рубежом есть и голкипер Андрей Кожухарь. Воспитанник одесского футбола на протяжении нескольких сезонов подряд был среди тех, кто подавал надежды в "Черноморце". Однако в январе 2020-го, когда "моряки" переживали не лучшие времена, играя в первой лиге, он вместе с одноклубником Николаем Мусолитиным решили попробовать легионерского хлеба. Оба отправились в Латвию, заключив контракты с "Валмиерой". Однако затем Кожухарь поребрался в Словакию, где в течение двух последних сезонов защищал цвета "Земплина". В нем бывший вратарь юношеской и молодежной сборных Украины проявил себя с лучшей стороны, поэтому не случайно оказался в сфере интересов львовских "Карпат". В первой половине лета, когда Мирон Маркевич активно занимался комплектованием зелено-белых, Андрей Кожухарь приехал во Львов. Сегодня он является основным голкипером "Карпат", надежно защищая ворота нового клуба. В том, что после четырех матчей нынешнего сезона львовяне входят в лидирующую группу в первой лиге, есть и заслуга 24-летнего вратаря.

- Было ли желание вернуться в Украину после трех с половиной лет, проведенных за рубежом?

- Конечно же, было. Соскучился по Украине, по родному дому. Да и по нашему чемпионату тоже. Ведь за границей не хватало общения.

- Тот факт, что в нашей стране идет война, не пугал?

- Разумеется, что меня, как наверное, и каждого человека это отпугивало. Но когда поступило предложение из "Карпат", я долго не раздумывал и не колебался - дал согласие.

- Как в Словакии относятся к нынешним событиям в Украине?

- Там сразу же, с самого первого дня войны, стали поддерживать нашу страну. В "Земплине" меня лично поддерживали, ведь я в их клубе был единственным украинцем. На протяжении всего времени, сколько я в нем находился, одноклубники меня постоянно спрашивали, какая ситуация на родине. Да и сама словацкая Суперлига немало делала для поддержки Украины - в частности, собирала средства. А перед матчами чемпионата команды выходили с баннерами, на которых было написано "Стоп войне". Бывало, что порой после игр "Земплина" люди на стадионе подходили, спрашивали об Украине, тоже поддерживали.

- Какие впечатления оставили у вас выступления в Латвии и Словакии?

- Это был мой первый опыт - играть за пределами Украины. Перейдя в другой чемпионат, мне было все интересно. В Латвии было несколько проще, а вот в Словакии, где другой язык, нужно было перестроиться. Сначала общался с помощью английского, а затем выучил словацкий. Он, кстати, не такой сложный. Если суммировать зарубежный период в целом, то опыт я получил неплохой. Прежде всего, в плане жизни, коммуникаций. Считаю, что за это время я вырос, повзрослел. Да и в футбольном плане тоже.

- Когда и при каких обстоятельствах поступило предложение стать футболистом "Карпат"?

- Мне позвонил тренер вратарей Богдан Стронцицкий. Мы пообщались, и он сказал, что тренерский штаб "Карпат" сделал выбор в пользу моей кандидатуры. Я сразу же согласился. А уже через несколько дней подписал контракт с львовским клубом.

- Что стало главным фактором в решении дать согласие на переход в "Карпаты"?

- Прежде всего, тот факт, что во мне был заинтересован тренерский штаб. Это стало самым главным. А во-вторых, высокие турнирные цели, которые стоят перед львовским клубом. Сейчас "Карпаты" развиваются достаточно мощно - как по части клубной инфраструктуры, так и в остальном. А когда команда настроена на выполнение серьезных задач и это имеет серьезную подоплеку, то мне такие проекты всегда интересны.

- На какой срок связали себя с "Карпатами"?

- На один год. А там будет видно. Посмотрим...

- За период выступлений за рубежом обратно в Одессу не звали?

- Нет. С тех пор, как более трех с половиной лет назад я покинул "Черноморец", мне никто из одесского клуба не звонил.

- Вы уже успели поработать под руководством Остапа Маркевича, теперь являетесь подопечным Мирона Маркевича. Видение футбола у сына и отца чем-то отличаются?

- Сейчас уже нет, ведь "Карпаты" исповедуют футбол атакующего плана, с контролем мяча и постоянным продвижением его вперед. Очень важно делать как можно больше атак и завершать каждую из них ударом. Вот такой интересный стиль, к которому нужно привыкнуть и быть всегда готовым. Ко мне, как к вратарю, тоже есть определенные требования. Нужно уделять много внимания работе ногами, постоянно должно быть эффективное начало атаки. Для меня было очень приятно и в то же время интересно получить возможность поработать с таким известным тренером, как Мирон Маркевич.

- Успели ли освоиться во львовской команде? С кем подружились?

- В "Карпатах" освоился полностью, для этого мне даже не понадобилось много времени. Тем более, что некоторых ребят в команде я уже знал. В коллективе меня приняли очень хорошо, все в порядке. А подружился со многими. На базе в одной комнате живем вместе с Тимофеем Сухарем, с которым когда-то играли вместе в юношеской сборной Украины. Недавно в "Карпаты" пришел еще и Максим Чех, с которым тоже знакомы по совместным выступлениям. А еще в команде есть Петр Долгов из Одессы, его тоже хорошо знаю.

- Как оцениваете нынешний уровень первой лиги по сравнению с трех-четырехлетней давностью?

- Трудно сказать, ведь в отличие от тогдашнего перволигового турнира сейчас он выглядит совсем по-другому. В нынешнем чемпионате команды поделены на две подгруппы, а три-четыре года назад этого не было - состав участников был цельным. Да и после четырех туров рано делать какие-то существенные выводы. Могу сказать лишь одно: против "Карпат" все команды настраиваются на двести процентов! Это я уже почувствовал.

- В четырех турах "Карпаты" одержали победы в трех матчах, однако в каждом из них с минимальным счетом. Означает ли это, что команда еще в процессе сыгрывания?

- Не сказал бы, что нынешние "Карпаты" не сыграны. Однако процесс совершенствования до сих пор продолжается, он в футболе постоянный. Этим летом команда почти полностью обновилась, поэтому в любом случае ей еще нужно некоторое время, чтобы лучше выполнять требования тренера на футбольном поле.

- Какой из трех победных матчей был самым тяжелым?

- Пожалуй, с "Прикарпатьем", ведь это был первый выездной поединок. На чужом поле было нелегко. Другие же победные игры - с "Хустом" и "Буковиной" мы проводили дома, где играть было легче.

- В родной Одессе давно были?

- В этом городе живут мои родители, поэтому перед тем, как отправляться во Львов, я заехал в Одессу. Неделю побыл там, после чего и прибыл на предсезонные тренировочные сборы "Карпат".

- Как вам Львов?

- В нем я уже не впервые. Но когда приезжал во Львов на выездные игры, то город видел преимущественно из окна автобуса, времени гулять по нему особо не было. Однако сейчас, когда уже являюсь футболистом "Карпат", во время выходных была возможность походить по его центру. Город очень красивый, впечатляющий. По-настоящему европейский. Сейчас во Львове очень и очень многолюдно: кругом пробки, вся центральная часть полностью забита - как горожанами, так и туристами. И не только в уютных львовских кафешках, но и вблизи достопримечательностей. Повсюду!

- В вашем возрасте многие из футболистов имеют мечту. Какова она у Андрея Кожухаря?

- Сыграть в Лиге чемпионов. А пока все мысли о "Карпатах", с которыми должны воплотить в жизнь первоочередную задачу - выйти в Премьер-лигу.