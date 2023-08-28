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Ингулец арендовал хавбека молодежной команды Динамо

Первая лига
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Илья Гаджук будет играть за петровцев

Ингулец арендовал хавбека молодежной команды Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

"Ингулец" арендовал 21-летнего полузащитника "Динамо" Илью Гаджука.

Детали соглашения петровский клуб не афиширует.

Хавбек уже успел дебютировать за свою новую команду, выйдя на замену в матче 5-го тура Первой лиги против ФСК "Мариуполь" (1:1).

Отметим, что Гаджук перешел в "Динамо" из "Ворсклы" весной 2021 года и выступал за молодежную команду "бело-синих". В составе полтавской команды он провел пять матчей в УПЛ и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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