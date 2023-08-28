Ингулец арендовал хавбека молодежной команды Динамо

" Ингулец " арендовал 21-летнего полузащитника "Динамо" Илью Гаджука.

Детали соглашения петровский клуб не афиширует.

Хавбек уже успел дебютировать за свою новую команду, выйдя на замену в матче 5-го тура Первой лиги против ФСК "Мариуполь" (1:1).

Отметим, что Гаджук перешел в "Динамо" из "Ворсклы" весной 2021 года и выступал за молодежную команду "бело-синих". В составе полтавской команды он провел пять матчей в УПЛ и отдал одну результативную передачу.