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Ингулец арендовал хавбека молодежной команды Динамо
Илья Гаджук будет играть за петровцев
fcdynamo.com
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Детали соглашения петровский клуб не афиширует.
Хавбек уже успел дебютировать за свою новую команду, выйдя на замену в матче 5-го тура Первой лиги против ФСК "Мариуполь" (1:1).
Отметим, что Гаджук перешел в "Динамо" из "Ворсклы" весной 2021 года и выступал за молодежную команду "бело-синих". В составе полтавской команды он провел пять матчей в УПЛ и отдал одну результативную передачу.
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Источник:ТГ-канал Ингульца
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