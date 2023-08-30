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Мэр Ивано-Франковска: В первые дни войны то, что даже футболисты пошли служить – это были положительные моменты для общества
Руслан Марцинкив отреагировал на скандал с местным Прикарпатьем
Скриншот Футбол 1/2/3
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прокомментировал заявление ДБР о том, в котором говорилось, что футболисты местного "Прикарпатья" были фиктивно зачислены на военную службу.
- Еще в апреле 2022 года 14 игроков и тренеры клуба вступили в ряды Вооруженных Сил Украины. С этого времени команда начала играть в чемпионате под названием "Прикарпатье-ВСУ". И вот спустя почти 1,5 года в ДБР заявили, что "разоблачили схему фиктивного зачисления людей на военную службу в Ивано-Франковске". Мол, службу футболисты не проходили, а деньги получали.
- Скажу сразу, что эта история мне кажется несколько политизированной. О решениях ребят, что они идут служить в ВСУ, я узнал из СМИ. Это было в апреле 2022 года. Как я понял, его команда приняла вместе с нашими военными. И это было открыто показано в печати. Вся страна об этом знала. Даже телеканал BBC снял документальный фильм. И прошло столько времени, и такие события происходят. Почему раньше не затрагивались эти вопросы, а именно сейчас? Насколько мне известно, что футболисты и тренеры выполняли все задачи, которые перед ними ставились, как перед военнослужащими.
Мы вспоминаем первые месяцы войны. И тот факт, что даже футболисты пошли служить – это были положительные моменты для общества. Хотел бы сказать, что должно быть проведено объективное расследование, но оно должно проходить без политической составляющей. Хочу еще раз подчеркнуть, что город помогает клубу, но никоим образом не вмешивается и не влияет на кадровые решения, подписание контрактов и так далее.
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