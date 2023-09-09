Алибеков перешел в клуб с Первой лиги

Экс-игрок киевского "Динамо" Ахмед Алибеков перешел в клуб Первой лиги "Эпицентр". Об этом информирует официальный сайт ПФЛ.

Сегодня, 9 августа, "Эпицентр" заявил футболисту на чемпионат первой лиги. Отметим, что "Эпицентр" пока о переходе Алибекова не объявил, однако игрок уже заявлен за эту команду на матч против "Буковины".

Как известно, Ахмед Алибеков получил статус свободного агента и покинул киевское "Динамо". Весной 2023 года футболист играл на правах аренды за "Львов".