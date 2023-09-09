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Алибеков перешел в клуб с Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Он будет играть за команду из Каменца-Подольского

Алибеков перешел в клуб с Первой лиги

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - А.Устименко

Новина українською

Экс-игрок киевского "Динамо" Ахмед Алибеков перешел в клуб Первой лиги "Эпицентр". Об этом информирует официальный сайт ПФЛ.

Сегодня, 9 августа, "Эпицентр" заявил футболисту на чемпионат первой лиги. Отметим, что "Эпицентр" пока о переходе Алибекова не объявил, однако игрок уже заявлен за эту команду на матч против "Буковины".

Как известно, Ахмед Алибеков получил статус свободного агента и покинул киевское "Динамо". Весной 2023 года футболист играл на правах аренды за "Львов".

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В статье: Динамо (Киев) Ахмед Алибеков Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Сайт ПФЛ

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