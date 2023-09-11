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Металлист подписал воспитанника Шахтера

Первая лига
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21-летний украинец будет играть под номером 80

Металлист подписал воспитанника Шахтера

fcmetalist.com.ua

Новина українською

21-летний украинский полузащитник Эдвард Кобак присоединился к "Металлисту", сообщает пресс-служба харьковчан.

Срок соглашения не разглашается.

Уроженец Мукачево, что на Закарпатье, учился футболу в днепровском ДВУФК, Академии "Днепра" и молодежных командах донецкого "Шахтера". В составе днепрян дебютировал во взрослом футболе.

Далее Эдвард успел поиграть за закарпатский "Минай", а также три зарубежных коллектива - хорватскую "Дубраву", польские "Карпаты Кросно" и черногорскую "Искру".

Основная позиция игрока - правый атакующий хавбек. В составе желто-синих Кобак будет играть под номером 80.

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В статье: Эдвард Кобак Металлист (Харьков)
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Источник:
fcmetalist.com.ua

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