Металлист подписал воспитанника Шахтера

21-летний украинский полузащитник Эдвард Кобак присоединился к "Металлисту", сообщает пресс-служба харьковчан.

Срок соглашения не разглашается.

Уроженец Мукачево, что на Закарпатье, учился футболу в днепровском ДВУФК, Академии "Днепра" и молодежных командах донецкого "Шахтера". В составе днепрян дебютировал во взрослом футболе.

Далее Эдвард успел поиграть за закарпатский "Минай", а также три зарубежных коллектива - хорватскую "Дубраву", польские "Карпаты Кросно" и черногорскую "Искру".

Основная позиция игрока - правый атакующий хавбек. В составе желто-синих Кобак будет играть под номером 80.