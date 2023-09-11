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Металлист подписал воспитанника Шахтера
21-летний украинец будет играть под номером 80
fcmetalist.com.ua
21-летний украинский полузащитник Эдвард Кобак присоединился к "Металлисту", сообщает пресс-служба харьковчан.
Срок соглашения не разглашается.
Уроженец Мукачево, что на Закарпатье, учился футболу в днепровском ДВУФК, Академии "Днепра" и молодежных командах донецкого "Шахтера". В составе днепрян дебютировал во взрослом футболе.
Далее Эдвард успел поиграть за закарпатский "Минай", а также три зарубежных коллектива - хорватскую "Дубраву", польские "Карпаты Кросно" и черногорскую "Искру".
Основная позиция игрока - правый атакующий хавбек. В составе желто-синих Кобак будет играть под номером 80.
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