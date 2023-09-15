Форвард Металлиста: Где-то удача не на нашей стороне

Нападающий "Металлиста" Евгений Рязанцев рассказал, чего ожидает от матча против "Нивы" из Бузовой в рамках 8-го тура Первой лиги.

- Евгений, у команды было 2 недели без официальных матчей. Удалось ли за это время разгрузиться, отдохнуть? Как выглядел тренировочный процесс?

- Тренировочный процесс был очень интенсивный. Да, мы отдохнули, нам дали 2 дня выходных. Была товарищеская игра с "Минаем". Мы подготовились к "Ниве" (Бузовой).

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- "Нива" (Бузова) - один из лидеров чемпионата. Вы разбирали эту команду на теории. Какие твои ожидания от этого соперника, по силам ли нам его обыграть?

- Я думаю, что по силам, каждая команда может обыграть каждую, если хорошо подготовиться к матчу. "Нива" (Бузова) - очень качественная команда, это видно по их месту в таблице. Это все заслуженно. Они играют в очень интенсивный футбол. Мы на теории разбирали их игру, стандарты, но пусть это остается там, не будем все выдавать.

- У "Металлиста" пока есть только одна победа в чемпионате. Чего не хватает, чтобы чаще набирать очки?

- Я так прямо не отвечу. У нас все хорошо, коллектив хороший, тренировочный процесс очень хороший и весьма интенсивный. Возможно где-то не собираемся так как хотим, где-то удача не на нашей стороне, но будем очень много стараться, чтобы выигрывать в следующих матчах.

- Ты пока не забивал в этом сезоне, для твоей позиции это не очень хорошо. Что лично тебе не хватает для голов?

- Трудно что-то сказать. Возможно, тоже где-то не на моей стороне удача, немного может не везет. Но мы отрабатываем все удары, все стандартные положения, все ситуации для того, чтобы забивать голы. Поэтому думаю, что скоро голы от меня будут.

- Можешь пообещать болельщикам, что выложишься на 120 процентов?

- Я выложусь на 200 процентов! Потому что за эмблему "Металлиста" любой будет выкладываться на все 200-300 процентов, будет выжимать из себя весь максимум, - сказал Рязанцев.