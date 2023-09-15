Тренер Чернигова: Разочарован говнищем, которое происходило в матче с Мариуполем. Все видели эпизоды, связанные с арбитрессой

Главный тренер перволиговского "Чернигова" Валерий Черный прокомментировал поражение от "ФСК Мариуполь" (0:1) в перенесенном матче 4-го тура, который состоялся 13 сентября.

"Я не злой, я, пожалуй, больше разочарован. Тем происходящим здесь говнищем на этом поле на протяжении чемпионата. Поэтому больше разочарован, чем злой.

О чем выражение "говнище"? Это о тех людях, которые здесь приезжают и помогают. Думаю, что все видели тот эпизод с забитым мячом и другие эпизоды, связанные с "арбитрессой" матча. Думаю, мне нечего терять, потому я могу говорить, в принципе, все что угодно.

Ситуация тяжелая. Большинство очков мы недобрали из-за своей концентрации или ее отсутствия. А также с помощью людей со свистками, флажками и тому подобное.

Не снимаю с себя ответственность. Если команда проигрывает – то, конечно, виноват тренер. Хочу сказать, что к ребятам нет никаких претензий. Они большие молодцы, полностью выполняют наставления. Но что-то мешает.

То, что мешает – мы с президентом обязательно проговорим и примем правильное решение", – сказал Черный.