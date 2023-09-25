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Экс-тренер Олимпика может возглавить Кремень
Накануне клуб из Кременчуга остался без наставника
ФК Олимпик
Накануне стало известно, что Роман Локтионов подал в отставку с поста главного тренера "Кременя", которую приняло клубное руководство.
Как пишет Sport.ua, специалист останется работать в структуре ФК, ему предложили возглавить выступающий во Второй лиге "Кремень-2".
Также по информации источника, единственным претендентом на вакантную должность руководителя "Кременя" является Игорь Климовский, ранее возглавлявший донецкий "Олимпик" и тернопольскую "Ниву".
После 9-ти туров "Кремень" занимает 8-е место в группе В Первой лиги, имея в своем активе 7 очков.
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