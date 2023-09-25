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Экс-тренер Олимпика может возглавить Кремень

Первая лига
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Накануне клуб из Кременчуга остался без наставника

Экс-тренер Олимпика может возглавить Кремень

ФК Олимпик

Новина українською

Накануне стало известно, что Роман Локтионов подал в отставку с поста главного тренера "Кременя", которую приняло клубное руководство.

Как пишет Sport.ua, специалист останется работать в структуре ФК, ему предложили возглавить выступающий во Второй лиге "Кремень-2".

Также по информации источника, единственным претендентом на вакантную должность руководителя "Кременя" является Игорь Климовский, ранее возглавлявший донецкий "Олимпик" и тернопольскую "Ниву".

После 9-ти туров "Кремень" занимает 8-е место в группе В Первой лиги, имея в своем активе 7 очков.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Игорь Климовский
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Источник:
Sport.ua

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