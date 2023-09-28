У Ярославского есть гражданство Великобритании, - журналистское расследование

Харьковский бизнесмен, президент "Металлиста" Александр Ярославский живет в Великобритании и записан в королевстве как британский гражданин.

Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача "Батальон "Лондон", которое было публиковано в YouTube.

Ткач показал документы, которые это подтверждают.

По данным УП, в 2013 году компания Forster Enterprises Limited приобрела в Лондоне апартаменты за £54,75 млн. В британском реестре недвижимости указано, что эта компания принадлежит гражданину Великобритании Ярославскому.

В сюжете Ткача говорится, что самого бизнесмена в Лондоне он не застал.

Также отмечается, что яхта Kaiser, которую Ярославский пообещал продать, чтобы помочь харьковчанам, "никак не продается" за 50 миллионов евро. На ней почти все лето отдыхал сам Ярославский и его семья.

Кроме того, журналисты издания в центре Лондона на Wilton Crescent обнаружили дом, принадлежащий компании Ярославского. Пятиэтажные апартаменты находятся по соседству с домом российского олигарха Олега Дерипаски и бывшей супруги Геннадия Боголюбова Софии, они были приобретены почти за 55 миллионов фунтов в 2013 году.