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Суд отправил под стражу работника военкомата, взявшего на фиктивную службу игроков Прикарпатья

Первая лига
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Но при этом суд разрешил внести залог в 214 тыс. грн.

Суд отправил под стражу работника военкомата, взявшего на фиктивную службу игроков Прикарпатья

Фото: fc.if.ua

Новина українською

Лычаковский районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который фиктивно принимал на службу профессиональных футболистов. Суд разрешил внести залог в 214 тыс. грн.

Читайте такжеГБР разоблачило схему фиктивного зачисления игроков ФК в Ивано-Франковской области на военную службу

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Работнику военкомата суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 214 тыс. грн. Также он отстранен от исполнения обязанностей на месяц.

По данным следствия, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды.

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"Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких воинских обязанностей. Таким образом эти лица "отслужили" в общей сложности 1100 дней, получая от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн - это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств", - отметили в ГБР.

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В результате фиктивного зачисления на военную службу футболистов Прикарпатья из бюджета было выплачено 1,5 млн грн
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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) война с россией
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Комментарии (1)
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JudgeDredd (Киев)
19.10.2023 в 17:25
То і гравці мають бути чи під вартою, адже вони вкрали державні гроші. І команду варто позбавити професійного статусу за такий сором.
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