Суд отправил под стражу работника военкомата, взявшего на фиктивную службу игроков Прикарпатья

Лычаковский районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который фиктивно принимал на службу профессиональных футболистов. Суд разрешил внести залог в 214 тыс. грн.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Работнику военкомата суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 214 тыс. грн. Также он отстранен от исполнения обязанностей на месяц.

По данным следствия, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды.

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"Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких воинских обязанностей. Таким образом эти лица "отслужили" в общей сложности 1100 дней, получая от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн - это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств", - отметили в ГБР.