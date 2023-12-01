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Чижевский: Я не понимал, что футболист поедет в Польшу, будет себе спокойно спать, а его жена с ребенком будут бегать по подвалам

Первая лига
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Тренер рассказал, как Агробизнес возвращался в Украину после начала полномасштабного вторжения

Чижевский: Я не понимал, что футболист поедет в Польшу, будет себе спокойно спать, а его жена с ребенком будут бегать по подвалам

Фото - ФК Агробизнес

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал, как команда после начала полномасштабного вторжения РФ возвращалась в Украину со сборов в Турции.

- Когда война началась, мы были в Турции и сразу провели сборы. Хотя у нас было проплачено на еще одни сборы, мы могли сидеть в Турции. Президент (Олег Собуцкий - прим.) говорил не спешить, но мы приняли решение, что будем возвращаться, потому что у нас здесь семьи, дети, внуки и так далее.

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Я связался с президентом и сказал, что мы не будем дальше сидеть и возвращаемся в Украину. Понятно, что футболисты советовались со своими семьями, родителями. Кто возвращается, кто нет - это уже их решение было.

Но я сразу дал администратору указание, чтобы искал билеты - чтобы быстрее могли добраться домой. Двумя рейсами летели в Будапешт, там нас встречал автобус. А из Будапешта уже кто куда - в россыпь, как говорится.

Вернулись только три футболиста, но весь обслуживающий персонал и тренерский штаб - все вернулись в Украину.

- То есть на сборах вы договорились, что все вместе, одним коллективом едете?

- На сборах я сказал футболистам: "Вам принимать решение, потому что у каждого своя семья, я не могу влезать". Я просто не понимал тех футболистов, которые оставались (за границей - прим.).

Честно, я не понимал, что футболист поедет в Польшу, будет себе спокойно спать, а его жена с ребенком будут бегать по подвалам. Этого я не мог понять. Но у каждого свое решение.

- Работали бы сейчас с теми футболистами, которые не вернулись? Или сказали бы "Нет"?

- В "Агробизнесе" однозначно есть такое табу. Разумеется, мне как тренеру было бы легче комплектовать команду, потому что я тех футболистов знал - кто чем дышит, их игровые качества. Но мы с президентом переговорили и сказали, что те, футболисты, которые не вернулись - мы больше не рассматриваем их кандидатуры.

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Источник:
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