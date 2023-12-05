Нива Тернополь получила полноценного главного тренера

"Нива" Тернополь на своем официальном сайте объявила о назначении Александра Стахива главным тренером команды.

42-летний специалист получил тренерскую лицензию категории А. Ранее он был исполняющим обязанности коуча. До этого он также работал помощником тренера.

В текущем сезоне "Нива" Тернополь под его руководством провела 10 матчей. Из них тернополяне выиграли две игры и четыре раза сыграли вничью.

В осенней части сезонеа "Нива" Т заняла 8-е место в группе А Первой лиги и весной поборется за право остаться в дивизионе.