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Нива Тернополь получила полноценного главного тренера
Александр Стахив избавился от приставки и.о
Фото: Нива Т
"Нива" Тернополь на своем официальном сайте объявила о назначении Александра Стахива главным тренером команды.
42-летний специалист получил тренерскую лицензию категории А. Ранее он был исполняющим обязанности коуча. До этого он также работал помощником тренера.
В текущем сезоне "Нива" Тернополь под его руководством провела 10 матчей. Из них тернополяне выиграли две игры и четыре раза сыграли вничью.
В осенней части сезонеа "Нива" Т заняла 8-е место в группе А Первой лиги и весной поборется за право остаться в дивизионе.
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