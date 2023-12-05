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Каденко: Радует, что работает единый пул ПФЛ
Все осенние матчи Первой и Второй лиг транслировались на YouTube
Фото: Металіст 1925
Президент ПФЛ Александр Каденко высказался о деятельности лиги в направлении медиа.
"Мы хотим развиваться во многих направлениях. Радует, что работает наш единый пул - матчи Первой и Второй лиг системно транслируются на YouTube-канале ПФЛ, изготавливаются подборки лучших голов и сейвов, публикуются послематчевые комментарии. Все делается оперативно, качественно - так что канал будет развиваться.
Мечтаем о собственном обзоре тура, своих спецпроектах. Конечно, собираемся проводить в конце сезона наши традиционные опросы на звание лучшего игрока и тренера в обеих лигах. Определяем лучшие пресс-службы, сайты, клубные соцсети. Все эти хорошие традиции сохранены и будут развиваться и дальше", - сказал Каденко.
Напомним, что все матчи осенней части сезона в Первой и Второй лигах транслировались на официальном ютуб-канале ПФЛ.
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