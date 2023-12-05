Каденко: Радует, что работает единый пул ПФЛ

Президент ПФЛ Александр Каденко высказался о деятельности лиги в направлении медиа.

"Мы хотим развиваться во многих направлениях. Радует, что работает наш единый пул - матчи Первой и Второй лиг системно транслируются на YouTube-канале ПФЛ, изготавливаются подборки лучших голов и сейвов, публикуются послематчевые комментарии. Все делается оперативно, качественно - так что канал будет развиваться.

Мечтаем о собственном обзоре тура, своих спецпроектах. Конечно, собираемся проводить в конце сезона наши традиционные опросы на звание лучшего игрока и тренера в обеих лигах. Определяем лучшие пресс-службы, сайты, клубные соцсети. Все эти хорошие традиции сохранены и будут развиваться и дальше", - сказал Каденко.