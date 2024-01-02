  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Экс-защитник Миная может перейти в Буковину
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Миная может перейти в Буковину

Первая лига

Клуб из Первой лиги хочет усилиться опытными игроками

Экс-защитник Миная может перейти в Буковину

Фото: ФК Минай / Автор невідомий

Новина українською

"Буковина", которая весной будет выступать в группе "Выбывание" Первой лиги, активизировалась на трансферном рынке.

По информации Sport.ua, клубное руководство провело переговоры с группой игроков с опытом выступлений в УПЛ и Первом дивизионе. В частности, с защитником Игорем Солдатом, который прошлой осенью защищал цвета "Миная". Кто из новичков узаконит свои отношения с "Буковиной", определится в первой половине января 2024 года.

Читайте такжеУ Буковины с нового года будет новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд

А в конце января черновицкие футболисты вернутся из отпуска.

Один из этапов подготовки запланировано провести на базе "Камелот" вблизи Ужгорода. Там подопечные Андрея Мельничука проведут первые спарринги в новом году.

Пока в активе "Буковины" 21 очко и она занимает второе место в группе "Выбывание" Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
Маркевич – о возвращении зрителей на трибуны: Следует учесть коварство врага
yellow-arrow
Ингулец в Турции проведет 6-7 спаррингов и планирует подписать 4-х новичков
yellow-arrow
Карпаты официально объявили о том, что Езерский вошел в тренерский штаб команды
Буковина (Черновцы) Игорь Солдат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости