Экс-защитник Миная может перейти в Буковину

"Буковина", которая весной будет выступать в группе "Выбывание" Первой лиги, активизировалась на трансферном рынке.

По информации Sport.ua, клубное руководство провело переговоры с группой игроков с опытом выступлений в УПЛ и Первом дивизионе. В частности, с защитником Игорем Солдатом, который прошлой осенью защищал цвета "Миная". Кто из новичков узаконит свои отношения с "Буковиной", определится в первой половине января 2024 года.

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А в конце января черновицкие футболисты вернутся из отпуска.

Один из этапов подготовки запланировано провести на базе "Камелот" вблизи Ужгорода. Там подопечные Андрея Мельничука проведут первые спарринги в новом году.

Пока в активе "Буковины" 21 очко и она занимает второе место в группе "Выбывание" Первой лиги.