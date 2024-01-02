Хавбек Металлиста: Уверен, что вторая часть сезона будет лучше для нас

17-летний полузащитник "Металлиста" Даниил Тепляков поделился своими впечатлениями от дебютного сезона во взрослом футболе.

- Как оцениваешь первую половину сезона и для "Металлиста", и для себя лично?

- Если говорить о команде, то считаю, что могли, конечно, показать лучший результат. Мы почти в каждой игре доминировали над своим соперником, но постоянно чего-то не хватало. Я уверен, что вторая часть сезона будет лучше для нас.

Что касается меня лично, то оцениваю выступление как неплохое, но я могу намного лучше.

- В начале сезона ты вынужденно играл центрального нападающего и тебе удавалось забивать, в том числе ты отметился прекрасным мячом в ворота "Агробизнеса". Затем ты вернулся в центр поля. Где тебе все же играть комфортнее?

- Комфортнее все же себя чувствую в центре поля, это более близкая позиция для меня.

- В средней линии "Металлиста" много игроков, что ты скажешь о конкуренции?

- Да, конкуренция очень большая в команде на всех позициях. В нашей команде в центре поля подобраны очень хорошие игроки и у каждого есть свое лучшее качество.

- Как ты оценишь разницу между чемпионатом U-19 и Первой лигой во взрослом футболе?

- На самом деле, очень отличается взрослый футбол от юношеского. Есть ощутимая разница в скорости принятия решений, на профессиональном уровне много борьбы и к тому же во взрослом футболе нужно проявлять характер.

- Твой брат Никита играет тоже в Первой лиге, за ФСК "Мариуполь". Разочарован ли ты, что пока судьба разводит вас на футбольном поле и друг против друга вы никак не сыграете? Как известно, "Мариуполь" и весной будет в другой группе

- Да, действительно немного разочарован этим фактом. Но есть надежда, что скоро мы все же сыграем на одном поле - за разные команды или за одну.

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- Многие твои сверстники играют за юношеские сборные Украины. Попадание в ряды сборных можно считать твоей целью?

- Это можно назвать целью, которую я пытаюсь достичь. Много работаю, чтобы получить вызов в юношескую сборную Украины.

- В каких игровых компонентах, по твоему мнению, ты уже чувствуешь себя на высоком уровне во взрослом футболе, а какие еще надо подтянуть?

- Стал взрослее как футболист, уже постепенно появляется уверенность, но не хватает в некоторых моментах хладнокровия.

- Поделишься своими целями на следующий год?

- Постараюсь достигать большего, прогрессировать в футбольном плане и приносить еще больше побед команде, - рассказал Тепляков.