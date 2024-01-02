Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Металлиста: Уверен, что вторая часть сезона будет лучше для нас
Даниил Тепляков оценил выступление команды в осенней части сезона
Фото: ФК Металіст
17-летний полузащитник "Металлиста" Даниил Тепляков поделился своими впечатлениями от дебютного сезона во взрослом футболе.
- Как оцениваешь первую половину сезона и для "Металлиста", и для себя лично?
- Если говорить о команде, то считаю, что могли, конечно, показать лучший результат. Мы почти в каждой игре доминировали над своим соперником, но постоянно чего-то не хватало. Я уверен, что вторая часть сезона будет лучше для нас.
Что касается меня лично, то оцениваю выступление как неплохое, но я могу намного лучше.
- В начале сезона ты вынужденно играл центрального нападающего и тебе удавалось забивать, в том числе ты отметился прекрасным мячом в ворота "Агробизнеса". Затем ты вернулся в центр поля. Где тебе все же играть комфортнее?
- Комфортнее все же себя чувствую в центре поля, это более близкая позиция для меня.
- В средней линии "Металлиста" много игроков, что ты скажешь о конкуренции?
- Да, конкуренция очень большая в команде на всех позициях. В нашей команде в центре поля подобраны очень хорошие игроки и у каждого есть свое лучшее качество.
- Как ты оценишь разницу между чемпионатом U-19 и Первой лигой во взрослом футболе?
- На самом деле, очень отличается взрослый футбол от юношеского. Есть ощутимая разница в скорости принятия решений, на профессиональном уровне много борьбы и к тому же во взрослом футболе нужно проявлять характер.
- Твой брат Никита играет тоже в Первой лиге, за ФСК "Мариуполь". Разочарован ли ты, что пока судьба разводит вас на футбольном поле и друг против друга вы никак не сыграете? Как известно, "Мариуполь" и весной будет в другой группе
- Да, действительно немного разочарован этим фактом. Но есть надежда, что скоро мы все же сыграем на одном поле - за разные команды или за одну.
- Многие твои сверстники играют за юношеские сборные Украины. Попадание в ряды сборных можно считать твоей целью?
- Это можно назвать целью, которую я пытаюсь достичь. Много работаю, чтобы получить вызов в юношескую сборную Украины.
- В каких игровых компонентах, по твоему мнению, ты уже чувствуешь себя на высоком уровне во взрослом футболе, а какие еще надо подтянуть?
- Стал взрослее как футболист, уже постепенно появляется уверенность, но не хватает в некоторых моментах хладнокровия.
- Поделишься своими целями на следующий год?
- Постараюсь достигать большего, прогрессировать в футбольном плане и приносить еще больше побед команде, - рассказал Тепляков.
Популярное сейчас
- Мбаппе сделал первый шаг, свидетельствующий о скором трансфере в Реал
- Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж - Источник
- Гол Русина, претенденты на Довбика и Судакова, проблемы Зинченко. Главные новости за первое января
- Езерский официально покинул Александрию. Его ждут в Карпатах
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО