Фатеев, который на днях покинул Оболонь, трудоустроился в Первой лиге

Украинский защитник Дмитрий Фатеев который недавно покинул "Оболонь" , подписал контуркт с перволиговским клубом.

Футболист подписал контракт с ФСК "Мариуполь", сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Фатеев играл за "Оболонь" с лета 2022 года. В футболке "бело-зеленых" защитник провел 29 матчей (7 – в чемпионате УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 20 – в Первой лиге), отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Также ранее защитник выступал за "Шахтер-3", "Звезду", "Львов", "Ингулец" и "Кривбасс".