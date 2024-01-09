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Фатеев, который на днях покинул Оболонь, трудоустроился в Первой лиге
Защитник будет играть за Мариуполь
fscmariupol.com.ua
Украинский защитник Дмитрий Фатеев который
Футболист подписал контракт с ФСК "Мариуполь", сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что Фатеев играл за "Оболонь" с лета 2022 года. В футболке "бело-зеленых" защитник провел 29 матчей (7 – в чемпионате УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 20 – в Первой лиге), отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
Также ранее защитник выступал за "Шахтер-3", "Звезду", "Львов", "Ингулец" и "Кривбасс".
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