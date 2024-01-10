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Экс-футболист Миная официально перешел в Буковину

Первая лига

Игорь Солдат будет играть в Первой лиге

Экс-футболист Миная официально перешел в Буковину

Фото: ФК Минай / Автор невідомий

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"Буковина" объявила о подписании экс-защитника "Миная" Игоря Солдата.

Срок действия контракта неизвестен.

В декабре 32-летний Солдат покинул "Минай", за который выступал с лета 2023 года. На его счету 13 матчей в УПЛ и один - в Кубке страны. Ранее он также защищал цвета "Десны", "Ингульца", "Вереса" и ЛНЗ. Портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Пока в активе "Буковины" 21 очко и она занимает второе место в группе "Выбывание" Первой лиги.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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