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Директор Металлурга: Клубу нужен инвестор. Были переговоры с представителями турецкого бизнеса

Первая лига

Потенциальные инвесторы не спешат принимать решений относительно клуба, находящегося в прифронтовой зоне

Директор Металлурга: Клубу нужен инвестор. Были переговоры с представителями турецкого бизнеса

Фото: mfcmetalurg.com

Новина українською

Директор КП "МФК "Металлург" Юрий Зенкин рассказал о последствиях сокращения финансирования клуба городским советом Запорожья.

"К сожалению, сокращение финансирования требует изменений во всех подразделениях предприятия. Поэтому мы вынуждены разрывать контракты с частью футболистов основной команды, с другими - пересматривать контракты в сторону уменьшения заработной платы. С некоторыми игроками молодежной команды тоже разрываем контракты.

При этом у тех футболистов "Металлурга-2", кто останется, появится шанс закрепиться в основе. Хочу обратить внимание, что статус свободного агента получат лишь несколько игроков. Часть футболистов мы выставим на трансфер. Также планируется сокращение тренерского штаба в футбольной школе.

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По моей информации, город не против привлечь частного инвестора для клуба. И определенные шаги в этом направлении сделаны. Разработано несколько механизмов софинансирования деятельности клуба: один из них - соглашение о частном партнерстве, еще один - распределение финансирования между городом и инвесторами. Инфраструктуру финансирует город, спортивные подразделения - частный инвестор. Варианты юридически непростые, но логичные и понятные. "Металлургу" нужен мощный инвестор.

У нас были предварительные переговоры с представителями турецкого бизнеса. К сожалению, ситуация показывает, что те потенциальные инвесторы, с которыми мы контактировали, хоть и заинтересованы в инвестициях в украинский футбол, но на данный момент не спешат принимать решений относительно клуба, находящегося в прифронтовой зоне.

При этом все отмечают, что Запорожье с его футбольной историей, инфраструктурой и количеством болельщиков после Победы имеет шансы на привлечение инвестиций в футбольный бизнес", - сказал Зенкин.

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Источник:
mfcmetalurg.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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