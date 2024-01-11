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Директор Металлурга: Клубу нужен инвестор. Были переговоры с представителями турецкого бизнеса
Потенциальные инвесторы не спешат принимать решений относительно клуба, находящегося в прифронтовой зоне
Фото: mfcmetalurg.com
Директор КП "МФК "Металлург" Юрий Зенкин рассказал о последствиях сокращения финансирования клуба городским советом Запорожья.
"К сожалению, сокращение финансирования требует изменений во всех подразделениях предприятия. Поэтому мы вынуждены разрывать контракты с частью футболистов основной команды, с другими - пересматривать контракты в сторону уменьшения заработной платы. С некоторыми игроками молодежной команды тоже разрываем контракты.
При этом у тех футболистов "Металлурга-2", кто останется, появится шанс закрепиться в основе. Хочу обратить внимание, что статус свободного агента получат лишь несколько игроков. Часть футболистов мы выставим на трансфер. Также планируется сокращение тренерского штаба в футбольной школе.
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По моей информации, город не против привлечь частного инвестора для клуба. И определенные шаги в этом направлении сделаны. Разработано несколько механизмов софинансирования деятельности клуба: один из них - соглашение о частном партнерстве, еще один - распределение финансирования между городом и инвесторами. Инфраструктуру финансирует город, спортивные подразделения - частный инвестор. Варианты юридически непростые, но логичные и понятные. "Металлургу" нужен мощный инвестор.
У нас были предварительные переговоры с представителями турецкого бизнеса. К сожалению, ситуация показывает, что те потенциальные инвесторы, с которыми мы контактировали, хоть и заинтересованы в инвестициях в украинский футбол, но на данный момент не спешат принимать решений относительно клуба, находящегося в прифронтовой зоне.
При этом все отмечают, что Запорожье с его футбольной историей, инфраструктурой и количеством болельщиков после Победы имеет шансы на привлечение инвестиций в футбольный бизнес", - сказал Зенкин.
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