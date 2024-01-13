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Президент ПФЛ: Допуск зрителей? Этот вопрос уже давно на контроле
Но не все зависит от ПФЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент ПФЛ Александр Каденко оценил шансы проведения со зрителями матчей в Первой и Второй лиге.
"Этот вопрос уже давно на контроле. К сожалению, многое зависит не от нашего желания или Министерства по делам молодежи и спорта, общин, где дислоцируются команды. В Украине - война. Тем не менее, мы стараемся постоянно контактировать с клубами на предмет проведения матчей с болельщиками.
Пришли к согласию, что до конца февраля каждый клуб должен дать конкретный ответ: сколько болельщиков смогут во время воздушной тревоги разместиться в бомбоубежище? Будет, естественно, учитываться в количество мест на трибунах.
Поскольку вторая часть в соревнованиях под эгидой ПФЛ стартует 23 марта, то у нас будет достаточно времени разработать четкие меры безопасности для каждой команды, которые бы сделали возможным присутствие болельщиков на футбольных поединках", - сказал Каденко.
Напомним, что первым турниром, где впервые вернули зрителей на трибуны, стала мужская и женская волейбольная Суперлига.
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