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Президент ПФЛ: Допуск зрителей? Этот вопрос уже давно на контроле

Первая лига

Но не все зависит от ПФЛ

Президент ПФЛ: Допуск зрителей? Этот вопрос уже давно на контроле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко оценил шансы проведения со зрителями матчей в Первой и Второй лиге.

Читайте такжеУкраинская Суперлига по волейболу стала первым чемпионатом, где официально допустили болельщиков

"Этот вопрос уже давно на контроле. К сожалению, многое зависит не от нашего желания или Министерства по делам молодежи и спорта, общин, где дислоцируются команды. В Украине - война. Тем не менее, мы стараемся постоянно контактировать с клубами на предмет проведения матчей с болельщиками.

Пришли к согласию, что до конца февраля каждый клуб должен дать конкретный ответ: сколько болельщиков смогут во время воздушной тревоги разместиться в бомбоубежище? Будет, естественно, учитываться в количество мест на трибунах.

Поскольку вторая часть в соревнованиях под эгидой ПФЛ стартует 23 марта, то у нас будет достаточно времени разработать четкие меры безопасности для каждой команды, которые бы сделали возможным присутствие болельщиков на футбольных поединках", - сказал Каденко.

Напомним, что первым турниром, где впервые вернули зрителей на трибуны, стала мужская и женская волейбольная Суперлига.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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