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Подолье рассталось с рядом игроков

Первая лига

Перволиговый клуб устроил кадровую чистку

Подолье рассталось с рядом игроков

Фото: ФК Поділля

Новина українською

ФК "Подолье" прекратил сотрудничество с шестью игроками.

Команду покинули Евгений Задоя (он уже нашел себе новый клуб - прим), Валерий Болденков, Максим Войтиховский, Илья Коваленко и Евгений Быков. Контракты были прекращены по взаимному согласию сторон. Станислав Василенко, который играл на правах аренды, вернулся в киевскую "Оболонь".

Задоя провел 15 матчей (3 года), Болденков отыграл 9 поединков (1 гол), Войтиховский принял участие в 14 встречах (2 гола). На счету Коваленко 12 игр, Быков трижды выходил на поле, а Василенко сыграл 18 матчей (3 гола).

"Подолье" весной сыграет в группе Выбывание Первой лиги, где на данный момент занимает 3-е место с 20 очками.

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Илья Коваленко Подолье (Хмельницкий) Евгений Задоя Валерий Болденков Станислав Василенко
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Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
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