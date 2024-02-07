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Подолье рассталось с рядом игроков
Перволиговый клуб устроил кадровую чистку
Фото: ФК Поділля
ФК "Подолье" прекратил сотрудничество с шестью игроками.
Команду покинули Евгений Задоя (он уже нашел себе новый клуб - прим), Валерий Болденков, Максим Войтиховский, Илья Коваленко и Евгений Быков. Контракты были прекращены по взаимному согласию сторон. Станислав Василенко, который играл на правах аренды, вернулся в киевскую "Оболонь".
Задоя провел 15 матчей (3 года), Болденков отыграл 9 поединков (1 гол), Войтиховский принял участие в 14 встречах (2 гола). На счету Коваленко 12 игр, Быков трижды выходил на поле, а Василенко сыграл 18 матчей (3 гола).
"Подолье" весной сыграет в группе Выбывание Первой лиги, где на данный момент занимает 3-е место с 20 очками.
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