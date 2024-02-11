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Маркевич: Поддерживаю голубые карточки

Первая лига

С позитивом смотрит на нововведение в футболе

Маркевич: Поддерживаю голубые карточки

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился мнением о том, почему он положительно смотрит на нововведения в виде голубой карточки.

В СМИ активно обсуждается нововведение в футболе. Хотят добавить голубую карточку. Как вам такие новости?

Попробовать можно и начать с низших уровней. А там посмотрим, что оно дает и целесообразно ли нововведение для крупных турниров.

Есть определенные правила, за что будет показана данная карточка. Это и чрезмерные эмоции к судьям или систематические фолы. Это может влиять на результаты поединков?

Ну так и нужно. Должны быть правила, чтобы влиять на подобные вещи. Так нельзя. Много симуляций сейчас от футболистов, к судьям бросаются, и это не украшает футбол. Что-то надо с этим делать. Я думаю, что изменения такие нужны.

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Так же для всех система VAR была чем-то непонятным и новым, так и может быть теперь.

Да сейчас без VAR сколько ошибаются судьи. И не потому, что они специально это делают, а просто арбитры не успевают за темпом футбола, все быстро происходит.

Что голубые карточки дадут?

Ну я не знаю. Надо испытать, посмотреть на эффект, который будет от этого. В принципе, я поддерживаю такую идею.

Напомним, Международный совет футбольных ассоциаций принял решение о появлении голубой карточки - ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Игрока, получившего синюю карту, удалят с поля на 10 минут.

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Мирон Маркевич
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Источник:
NV
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.02.2024 в 12:34
Згоден, може бути корисним таке нововведення, але воно має пройти тестування на практиці.
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Комментарии 4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.02.2024 в 12:34
Згоден, може бути корисним таке нововведення, але воно має пройти тестування на практиці.
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0
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Gican85 (Киев)
11.02.2024 в 11:36
Если за определенное количество желтых карточек игрок пропускает матч, то какое будет наказание за ряд голубых карточек?
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Gican85 (Киев)
11.02.2024 в 11:32
Согласен с Анчелотти: правила игры нужно максимально упрощать, а не усложнять. Чтобы не получилось как с сороконожкой
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alex.belogubko (одесса)
11.02.2024 в 11:04
Мирон ты что голубой
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