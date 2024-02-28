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Кремень подписал хавбека из Нигерии

Первая лига
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Контракт - на 2 года

Кремень подписал хавбека из Нигерии

Фото: ФК Кремінь

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"Кремень" объявил о подписании двух новичков в зимнее межсезонье. Ряды команды пополнили хавбек Майкл Обамина и вратарь Арсений Коркодим.

Контракт с Майклом заключен на 2 года. О том, что Арсений будет выступать на правах аренды из "Вереса" уже сообщалось.

20-летний Обамина является воспитанником нигерийской школы Super Star International Academy. Ранее выступал за львовский "Рух", но закрепиться там не смог. В "Кремене" он будет выступать под номером 30.

21-летний Коркодим является воспитанником "Волыни", где и начинал профессиональные выступления. В июле 2022 года перешел в "Верес". В текущем сезоне Арсений попадал в заявку ровенчан, но ни разу так и не появился на поле. В новой команде он будет играть под 78-м номером.

"Кремень" занимает 7-е место в группе Выбывание Первой лиги, набрав 14 очков.

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Кремень (Кременчуг)
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Источник:
ФК Кремінь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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