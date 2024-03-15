Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлург: Есть проблемы с финансированием, но команда будет играть в Первой лиге
Вопрос с тренерским штабом решится в ближайшее время
Фото: МФК Металург
МФК "Металлург" сделал заявление в связи с последними событиями. В частности, запорожцы подтвердили наличие проблем с финансированием. Более того, проведение домашних матчей в Запорожье находится под вопросом.
"МФК "Металлург" будет играть в Первой лиге. К сожалению, есть проблемы с финансированием, приходится подстраиваться под новые условия, но команда тренируется в обычном режиме и готовится к продолжению сезона в Первой лиге.
Начинать сезон "Металлург" будет номинально домашним матчем с "Хустом" в Умани. Дальнейшее место проведения домашних матчей может измениться. Приоритетным остается стадион в Запорожье.
Вопрос с тренерским штабом решится в ближайшее время.
В 2024 году клуб покинули большинство футболистов, с которыми связаны главные успехи нашей команды. Мы благодарны каждому, кто защищал честь "Металлурга" и достойно представлял наш город на всеукраинском уровне. В новых условиях открывается перспектива для молодых воспитанников школы "Металлурга" - уже сейчас в заявку клуба на вторую часть сезона входят наиболее одаренные игроки U17 и U16. Теперь талантливая запорожская молодежь получит реальный шанс проявить себя на профессиональном уровне;
И напоследок. Футбол во время войны нужен Украине. Соревнования самого высокого уровня продолжаются, появляются болельщики на трибунах. На примере прошлого сезона, первого в истории в условиях полномасштабной войны, мы убедились, что футбол объединяет украинцев, победы способствуют поднятию патриотического духа, а матчи наших команд демонстрируют всему миру непокорность и победный дух нашего государства. Футбол также стал весомым инструментом социальной деятельности, направленной на поддержку ВСУ и семей, пострадавших от российской агрессии", - говорится в заявлении.
Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.
Популярное сейчас
- Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- Жеребьевка финальных стадий Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Таблица коэффициентов. В следующем сезоне даже Греция Украине – не конкурент?
- Французский легионер успешно прошел медосмотр в Карпатах
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО