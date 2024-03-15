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Металлург: Есть проблемы с финансированием, но команда будет играть в Первой лиге

Первая лига

Вопрос с тренерским штабом решится в ближайшее время

Металлург: Есть проблемы с финансированием, но команда будет играть в Первой лиге

Фото: МФК Металург

Новина українською

МФК "Металлург" сделал заявление в связи с последними событиями. В частности, запорожцы подтвердили наличие проблем с финансированием. Более того, проведение домашних матчей в Запорожье находится под вопросом.

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"МФК "Металлург" будет играть в Первой лиге. К сожалению, есть проблемы с финансированием, приходится подстраиваться под новые условия, но команда тренируется в обычном режиме и готовится к продолжению сезона в Первой лиге.

Начинать сезон "Металлург" будет номинально домашним матчем с "Хустом" в Умани. Дальнейшее место проведения домашних матчей может измениться. Приоритетным остается стадион в Запорожье.

Вопрос с тренерским штабом решится в ближайшее время.

В 2024 году клуб покинули большинство футболистов, с которыми связаны главные успехи нашей команды. Мы благодарны каждому, кто защищал честь "Металлурга" и достойно представлял наш город на всеукраинском уровне. В новых условиях открывается перспектива для молодых воспитанников школы "Металлурга" - уже сейчас в заявку клуба на вторую часть сезона входят наиболее одаренные игроки U17 и U16. Теперь талантливая запорожская молодежь получит реальный шанс проявить себя на профессиональном уровне;

И напоследок. Футбол во время войны нужен Украине. Соревнования самого высокого уровня продолжаются, появляются болельщики на трибунах. На примере прошлого сезона, первого в истории в условиях полномасштабной войны, мы убедились, что футбол объединяет украинцев, победы способствуют поднятию патриотического духа, а матчи наших команд демонстрируют всему миру непокорность и победный дух нашего государства. Футбол также стал весомым инструментом социальной деятельности, направленной на поддержку ВСУ и семей, пострадавших от российской агрессии", - говорится в заявлении.

Напомним, что в начале января горсовет Запорожья существенно урезал бюджет клуба, из-за чего "Металлург" был вынужден расформировать вторую и женскую команды.

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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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