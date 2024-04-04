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Нива Тернополь подписала воспитанника Шахтера

Первая лига

Полузащитник уже успел дебютировать за свой новый клуб

Нива Тернополь подписала воспитанника Шахтера

Фото: Нива Т

Новина українською

Тернопольская "Нива" подписала контракт с полузащитником Артемом Векленко, сообщает клубная пресс-служба.

Детали контракта неизвестны.

Он будет играть в футболке под номером 19.

Артем - воспитанник донецкого "Шахтера". В школу "горняков" попал в 13-летнем возрасте, где прошел весь пусть до команды U-19. Хавбек выступал в Юношеской Лиге чемпионов, а также вызывался в Юношескую сборную Украины U-19.

Векленко уже успел дебютировать за "Ниву" Т. Во 2-м туре группы Выбывания Первой лиги против "Диназа" (1:4) Артем вышел на замену на 75-й минуте.

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Источник:
Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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