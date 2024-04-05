  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина оценила ориентировочные инвестиции для модернизации стадиона
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина оценила ориентировочные инвестиции для модернизации стадиона

Первая лига
Обновлено

"Желто-черные" планируют существенно обновить домашнее поле до выхода в элитный дивизион

Буковина оценила ориентировочные инвестиции для модернизации стадиона

Фото - Сайт СФК "Буковина"

Новина українською

Чтобы инфраструктура соответствовала требованиям УПЛ, необходимо обеспечить освещение, подогрев, отремонтировать уборные, раздевалки, фасады, создать парковочные условия.

Исполнительный директор перволиговой команды Игорь Наболотный отмечает, что через год необходимо модернизировать стадион, чтобы в первенстве страны принимать "Шахтер" и "Динамо" в родных стенах.

Читайте также: Первая лига. Буковина – Чернигов 4:0. Удивительный автогол, дубль молодого нападающего и скандальное удаление

На обновление спортивно-оздоровительного учреждения планируется выделить более 100 миллионов гривен. Клуб арендовал местный стадион на 5 лет – приватизация запрещена законом. Каждые 12 месяцев будет уплачиваться земельный налог (500 тысяч). Любопытно, что все желающие смогут бесплатно пользоваться беговыми дорожками. Горсовет решил отдать объект в аренду, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

По теме
yellow-arrow
Ушел из жизни экс-президент Карпат Ярослав Грицюк, при котором команда брала бронзу ЧУ
yellow-arrow
Интригующее противостояние во Львове, непростой выезд для Ингульца. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
Буковина (Черновцы) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Чернівці
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости