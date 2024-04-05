Буковина оценила ориентировочные инвестиции для модернизации стадиона

Чтобы инфраструктура соответствовала требованиям УПЛ, необходимо обеспечить освещение, подогрев, отремонтировать уборные, раздевалки, фасады, создать парковочные условия.

Исполнительный директор перволиговой команды Игорь Наболотный отмечает, что через год необходимо модернизировать стадион, чтобы в первенстве страны принимать "Шахтер" и "Динамо" в родных стенах.

На обновление спортивно-оздоровительного учреждения планируется выделить более 100 миллионов гривен. Клуб арендовал местный стадион на 5 лет – приватизация запрещена законом. Каждые 12 месяцев будет уплачиваться земельный налог (500 тысяч). Любопытно, что все желающие смогут бесплатно пользоваться беговыми дорожками. Горсовет решил отдать объект в аренду, чтобы снизить нагрузку на бюджет.