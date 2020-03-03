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Экс-форвард сборной Украины: Против Динамо сейчас не боится играть никто
О лидерах и аутсайдеров УПЛ
Бывший нападающий "Металлиста" (1988-1993), "Динамо" (1993-1994) и национальной сборной Украины (1992-2001) Александр Призетко, дал свою характеристику интриге в УПЛ.
49-летний экс-футболист видит, что недостаток мастерства команды компенсируют интригой.
После прошлого тура на второе место вышла "Заря". "Динамо" по-прежнему лихорадит. Несмотря на 4-очковый отрыв "Колоса" от конкурентов, еще не ясно, сумеет ли команда Руслана Костышина забронировать за собой 6 место. Поэтому концовка первого этапа обещает быть жаркой.
"Колос" после двух побед подряд получил статус фаворита в соперничестве за первую шестерку.
Хотя в последних двух турах ему предстоит сыграть против "Динамо" и "Шахтера". А что касается "азовцев", то я отдавал команде Александра Бабича преимущество хотя бы потому, что у них перед ближайшим конкурентом был запас в 2 очка, и в календаре уже нет матчей с грандами.
Однако домашнее поражение от "Зари" и провал в поединке с "Десной" ставят под большое сомнение попадание "Мариуполя" в первую шестерку. Вот вам и еще одна интрига.
Призетко отмечает, что ему симпатична "Заря" тем, что когда пришел новый тренер, не было огромных вливаний, но при этом Виктор Скрипник быстро построил игру коллектива.
Понятно, что к лучшим образцам еще далеко, но уже сейчас видно почерк луганчан, которые пытаются контролировать мяч, команда молодая, но самое главное, что она хочет играть в футбол, каждый футболист знает свой маневр. И хотя прошлый матч с Олимпиком нельзя занести луганчанам в актив, они все равно победили, а от этого появляются уверенность и класс.
"Динамо" же вообще может не попасть на пьедестал.
Сейчас определится первая шестерка, и там пойдут матче куда сложнее нынешних. В первом поединке после зимнего перерыва, с "Ворсклой", киевлянам улыбнулась фортуна, а затем было поражение от "Днепра-1", которое нельзя назвать случайным. Заметил такую вещь, что против "Динамо" сейчас не боится играть никто. Уверен, что "Заря", "Десна" и "Александрия" еще попьют крови у своего более авторитетного оппонента.
Сбоку видно недостаточное индивидуальное мастерство футболистов. Киевляне действуют неплохо, когда у них есть пространство. Но если "Динамо" сталкивается с массированной обороной, то у команды возникают большие проблемы. На сегодня только Цыганков и Вербич могут решить судьбу встречи за счет исполнительского мастерства. Но это может выручить в одной игре, где-то в другой. А вот на весь сезон этого очень мало.
А вот "Карпаты", рассуждает Призетко, скорее всего вылетят из УПЛ.
Все к этому идет. То, что происходит вокруг клуба, психологически все же сказывается на команде. Львовянам нужно выиграть хотя бы одну игру, чтобы почувствовать уверенность, но в ближайшем туре им это сделать будет крайне сложно, ведь их ждет зла Александрия, которая в двух матчах после зимнего перерыва потеряла уже 5 очков.
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