Экс-форвард сборной Украины: Против Динамо сейчас не боится играть никто

Бывший нападающий "Металлиста" (1988-1993), "Динамо" (1993-1994) и национальной сборной Украины (1992-2001) Александр Призетко, дал свою характеристику интриге в УПЛ.

49-летний экс-футболист видит, что недостаток мастерства команды компенсируют интригой.

После прошлого тура на второе место вышла "Заря". "Динамо" по-прежнему лихорадит. Несмотря на 4-очковый отрыв "Колоса" от конкурентов, еще не ясно, сумеет ли команда Руслана Костышина забронировать за собой 6 место. Поэтому концовка первого этапа обещает быть жаркой.

"Колос" после двух побед подряд получил статус фаворита в соперничестве за первую шестерку.

Хотя в последних двух турах ему предстоит сыграть против "Динамо" и "Шахтера". А что касается "азовцев", то я отдавал команде Александра Бабича преимущество хотя бы потому, что у них перед ближайшим конкурентом был запас в 2 очка, и в календаре уже нет матчей с грандами. Однако домашнее поражение от "Зари" и провал в поединке с "Десной" ставят под большое сомнение попадание "Мариуполя" в первую шестерку. Вот вам и еще одна интрига.

Читайте также Призетко отдает серебро Заре и называет 5 команд Первой лиги, которые поборются за УПЛ

Призетко отмечает, что ему симпатична "Заря" тем, что когда пришел новый тренер, не было огромных вливаний, но при этом Виктор Скрипник быстро построил игру коллектива.

Понятно, что к лучшим образцам еще далеко, но уже сейчас видно почерк луганчан, которые пытаются контролировать мяч, команда молодая, но самое главное, что она хочет играть в футбол, каждый футболист знает свой маневр. И хотя прошлый матч с Олимпиком нельзя занести луганчанам в актив, они все равно победили, а от этого появляются уверенность и класс.

"Динамо" же вообще может не попасть на пьедестал.

Сейчас определится первая шестерка, и там пойдут матче куда сложнее нынешних. В первом поединке после зимнего перерыва, с "Ворсклой", киевлянам улыбнулась фортуна, а затем было поражение от "Днепра-1", которое нельзя назвать случайным. Заметил такую ​​вещь, что против "Динамо" сейчас не боится играть никто. Уверен, что "Заря", "Десна" и "Александрия" еще попьют крови у своего более авторитетного оппонента. Сбоку видно недостаточное индивидуальное мастерство футболистов. Киевляне действуют неплохо, когда у них есть пространство. Но если "Динамо" сталкивается с массированной обороной, то у команды возникают большие проблемы. На сегодня только Цыганков и Вербич могут решить судьбу встречи за счет исполнительского мастерства. Но это может выручить в одной игре, где-то в другой. А вот на весь сезон этого очень мало.

А вот "Карпаты", рассуждает Призетко, скорее всего вылетят из УПЛ.